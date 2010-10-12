-EL KAİDE DAVASINDA 2 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanmasında yer alarak 15 ve 20 Kasım 2003'te düzenlenen bombalı saldırılara karıştığı iddiasıyla 74 sanığın yargılandığı ve 48 sanık hakkında verilen cezaların Yargıtay 9. Ceza Dairesince 7 sanık dışında bozulduğu davada 2 tutuklu sanık tahliye edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Louai Sakka, Hamed Obysi ve Baki Yiğit ile başka suçtan tutuklu sanık Birol Çoruh katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Bülent Yıldız, Onur Şengül, İrfan Kavak, Ufuk Korkmaz ve Ziya Çelik de hazır bulundu. Duruşmada, sanıklardan Hakan Yiğit ve Feyzullah Birışık'ın avukatlarınca Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 27 Mayıs 2009 tarihli ilamı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi sunulduğu ve itirazın incelenmesi için dosyanın bütününün başsavcılığa gönderildiği belirtilerek, bu dosyanın halen dönmediği tutanağa geçirildi. Savunması sorulan sanık avukatları, bu aşamada dosyayla ilgili taleplerinin olmadığını söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, tutuklamanın tedbir oluşu ve tutuklulukta geçirilen sürelerin göz önüne alınarak, sanık Baki Yiğit'in tahliye edilmesine karar verilmesini talep etti. -TUTUKLU TEK SANIK LOUAİ SAKKA- Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Baki Yiğit ve Hamed Obysi'nin üzerlerine atılı suçun niteliği, delil durumu ve tutuklulukta kaldıkları süreleri göz önüne alarak tahliye edilmelerine karar verirken tutuklu olarak kalan tek sanık Louai Sakka'nın üzerine atılı suçun vasfı, delil durumu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) şartların devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanıklardan Seyit Ertul, Şükrü Hakan Yiğit ve Süleyman Uğurlu'nun beyanlarının alınması için haklarında zorla getirilme yazısı düzenlemeyi kararlaştıran heyet, dava dosyasının Yargıtaydan dönüşünün beklenmesine ve dosya döndüğünde Yargıtay bozma ilamına uyulma konusunda karar verilmesine hükmetti. Tutuklu sanık Louai Sakka'nın tutukluluk durumunun 10 Kasımda dosya üzerinden incelenmesini öngören heyet, duruşmayı 17 Mart 2011 tarihine erteledi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Fevzi Yitiz, Yusuf Polat, Harun İlhan, Baki Yiğit ve Louai Sakka'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis, Adnan Ersöz ve Osman Eken'in müebbet hapis, 41 sanığın da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmalarına ilişkin karar vermişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yayımladığı ilamla, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, ''örgüt yöneticisi olma'' suçundan sanıklar Louai Sakka, Fevzi Yitiz, Yusuf Polat ve Harun İlhan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Adnan Ersöz ve Osman Eken hakkında verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Daire, sanıklardan Seyit Ertul'a ''terör örgütü El Kaide'nin Konya bölgesindeki grubunu kurma ve yönetme'' suçundan verilen 18 yıl hapis cezasının da onanmasına karar vermişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, diğer sanıklar hakkında verilen beraat, hapis cezası ve hüküm tesisi kararlarının da bozulmasına hükmetmişti.