El Kaide, CERN'e sızdı!

İsviçre'deki dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) çalışan bir bilim adamının, terörist örgütlerle bağlantısı olduğu şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.



CERN'den yapılan açıklamada, adı açıklanmayan fizikçi bilim adamanın Cezayir'deki terörist örgütlerle bağlantısı olduğu gerekçesiyle, Fransız polisi tarafından dün tutuklandığı belirtildi.



Bilim adamının, Cezayir'deki El Kaide militanlarıyla bağlantısı olduğundan kuşku duyulduğu bildirildi.



Fransız yetkililer, nükleer fizikçi olan bilim adamının, dün Fransa'nın Lyon kentinin 33 kilometre güneyinde bulunan Vienne kentinde tutuklanan iki erkek kardeşten biri olduğunu söylediler.



Polis yetkilileri, bir Fransız yargıcın terörist bağlantıdan kuşku duyarak başlattığı soruşturma çerçevesinde tutuklanan kardeşlerin, 25 ve 32 yaşlarında Fransız vatandaşı olduklarını bildirdiler.



İsviçre'de Fransa sınırı yakınlarında kurulan dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı CERN'de, türlü ülkelerden 7 binden fazla bilim adamı çalışıyor.



Avrupa'nın 12 ülkesi ülkesi tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde 1954 yılında kurulan CERN'in 20 asil üyesi bulunuyor.



Pek çok ülkeden binlerce bilim adamının araştırmalarında yer aldığı CERN'in aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 gözlemci üyesi var.