El Kaide Carter ve Blair'a suikast planlamış

Gazze Şeridi'nde El Kaide yanlısı gruplardan Celcelet'in,
Gazze'ye geldikleri sırada eski ABD Başkanı Jimmy Carter ile Ortadoğu
Dörtlüsünün Özel Temsilcisi Tony Blair'i öldürmeye çalıştıkları öne
sürüldü.
Celcelet'in lideri Mahmud Talib,
adamlarının, geçtiğimiz dönemde Gazze Şeridi'ni ziyaretleri sırasında hem Jimmy
Carter'a hem de Tony Blair'e suikast düzenlemeye çalıştıklarını, ancak Hamas'ın
bu görevi yapacak adamlarını tutuklaması nedeniyle, suikast girişiminin
başarısız kaldığını söyledi.
Celcelet'in lideri, "Carter ve Blair'in
ellerinin Müslümanların kanıyla lekelendiğini" belirtip, "İkisini de öldürmek
görevimiz" ifadesini kullandı.
Celcelet liderinin açıklamalarını Londra'da
Arapça yayımlanan Şark Ül-Evsat gazetesine e-posta yoluyla gönderdiği
belirtilirken, Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi de bu açıklamaları
nakletti.
Mahmud Talib, "Örgütsel olarak El Kaide'ye bağlı olmadıklarını,
ancak onların ideolojilerini izledikleri" söyledi. Talib, "Hamas'ın arananlar
listesinde bir numara olduğunun da farkında olduğunu" belirtip, Hamas'ı aynı
zamanda İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmaya çalışmakla suçladı. Talib,
"Onlar (Hamas) silahlarımızın, cephanemizin pek çoğuna el koydu. Cihad
görevinden dönen çoğu mücahidimizi de tutukladı" dedi.
Celcelet'in lideri
Mahmud Talib, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarından ayrılan
bir militan. Mahmud Talib, Ebu Mutasım El-Mahkdisi adını kullanıyor. Talib'in
son iki yıldır arandığı ve Hamas'ın güvenlik güçlerinin Talib'i yakalama
girişimlerinin sonuç vermediği belirtiliyor.
Filistin'deki 2006
seçimlerinden sonra, Hamas'ın seçimlere katılıp "ılımlılaşmaya" doğru
gitmesinden rahatsız olduğunu söyleyen grubun üyelerinin ise genellikle eski
İzzeddin El Kassam Tugayları militanlarından oluştuğu ifade
ediliyor.
Hamas yetkilileri, geçen hafta, Gazze kentinde Hamas'a ait bazı
karakol ve binaların bombalanmasının arkasında da bu grubun bulunduğuna
inanıyor.
Hamas, geçen hafta içindeki bombalamaların ardından Gazze
kentine güvenlik güçlerini yığmış, birçok cadde ve sokağa barikat kurmuştu.
Gazzeli yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, özellikle geceleri Gazze tam bir
güvenlik karargahına dönüyor, tüm araçlar aranıyor.