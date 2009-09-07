El Kaide Carter ve Blair'a suikast planlamış

Gazze Şeridi'nde El Kaide yanlısı gruplardan Celcelet'in, Gazze'ye geldikleri sırada eski ABD Başkanı Jimmy Carter ile Ortadoğu Dörtlüsünün Özel Temsilcisi Tony Blair'i öldürmeye çalıştıkları öne sürüldü.



Celcelet'in lideri Mahmud Talib, adamlarının, geçtiğimiz dönemde Gazze Şeridi'ni ziyaretleri sırasında hem Jimmy Carter'a hem de Tony Blair'e suikast düzenlemeye çalıştıklarını, ancak Hamas'ın bu görevi yapacak adamlarını tutuklaması nedeniyle, suikast girişiminin başarısız kaldığını söyledi.



Celcelet'in lideri, "Carter ve Blair'in ellerinin Müslümanların kanıyla lekelendiğini" belirtip, "İkisini de öldürmek görevimiz" ifadesini kullandı.

Celcelet liderinin açıklamalarını Londra'da Arapça yayımlanan Şark Ül-Evsat gazetesine e-posta yoluyla gönderdiği belirtilirken, Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi de bu açıklamaları nakletti.



Mahmud Talib, "Örgütsel olarak El Kaide'ye bağlı olmadıklarını, ancak onların ideolojilerini izledikleri" söyledi. Talib, "Hamas'ın arananlar listesinde bir numara olduğunun da farkında olduğunu" belirtip, Hamas'ı aynı zamanda İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmaya çalışmakla suçladı. Talib, "Onlar (Hamas) silahlarımızın, cephanemizin pek çoğuna el koydu. Cihad görevinden dönen çoğu mücahidimizi de tutukladı" dedi.



Celcelet'in lideri Mahmud Talib, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarından ayrılan bir militan. Mahmud Talib, Ebu Mutasım El-Mahkdisi adını kullanıyor. Talib'in son iki yıldır arandığı ve Hamas'ın güvenlik güçlerinin Talib'i yakalama girişimlerinin sonuç vermediği belirtiliyor.



Filistin'deki 2006 seçimlerinden sonra, Hamas'ın seçimlere katılıp "ılımlılaşmaya" doğru gitmesinden rahatsız olduğunu söyleyen grubun üyelerinin ise genellikle eski İzzeddin El Kassam Tugayları militanlarından oluştuğu ifade ediliyor.



Hamas yetkilileri, geçen hafta, Gazze kentinde Hamas'a ait bazı karakol ve binaların bombalanmasının arkasında da bu grubun bulunduğuna inanıyor.



Hamas, geçen hafta içindeki bombalamaların ardından Gazze kentine güvenlik güçlerini yığmış, birçok cadde ve sokağa barikat kurmuştu. Gazzeli yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, özellikle geceleri Gazze tam bir güvenlik karargahına dönüyor, tüm araçlar aranıyor.

