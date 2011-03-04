El Kaide bombacısı Konya'da yakalandı

T24 - İstanbul'da 2003 yılında Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu ve Şişli'deki Betyaakov Sinagogu ile İngiliz Konsolosluğu ve HSBC Bankası'nın genel merkezine düzenlenen ve 67 kişinin ölümü, 700 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırılara katıldığı iddiasıyla, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıl 10 aydır firari olan terör örgütü El Kaide üyesi 32 yaşındaki Nurettin Gündüz, Konya'da polis tarafından yakalandı.





Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek Nurettin Gündüz'ü, merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi'nde saklandığı eve sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyonda Gündüz yakalanarak gözaltına alındı. Nurettin Gündüz, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis tarafından yakalanan Nurettin Gündüz'ün , terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanması içerisinde yer alarak 15 ile 20 Kasım 2003'te İstanbul'da Neve Şalom ve Betyaakov Sinagogu ile İngiliz Konsolosluğu ve HSBC Bankası'nın genel merkezine düzenlenen 67 kişinin ölümü, 700 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırılara katıldığı iddiasıyla İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtırılan cezası Yargıtay 9'uncu Dairesi tarafından 9 Haziran 2009 günü de onanan ve 2006 yılında tahliye olduğu için 1 yıl 10 aydır da firarı olduğu öğrenildi. Nurettin Gündüz'ün İstanbul'a gönderileceği belirtildi.



