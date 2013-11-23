El Kaide bağlantılı gruplardan Esad'a petrol darbesi

Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen hava saldırısında 40 kişi yaşamını yitirdi. El Kaide bağlantılı gruplar ise, Suriye'nin doğusunda ülkenin en büyük petrol yataklarının denetimini ele geçirdi.

Suriyeli muhalifler, Esad rejiminin ülkenin ikinci büyük kenti Halep ve çevresindeki kasabalarda en az 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda 40 kişinin öldüğü iddia edildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Suriyeli muhalifler ölenlerin çoğunun sivil olduğunu belirtti. Suriye devlet ajansı SANA da, Ulusal Uzlaşma İşleri Bakanı Ali Haydar'ın aracına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Suriyeli bakan Ali Haydar kurtulurken, şoförünün öldüğü belirtildi.

Suriye'de El Kaide bağlantılı gruplar ise, ülkenin doğusundaki petrol yataklarının kontrolünü ele geçirdi. Muhalifler, bu son hamleyle Esad rejiminin ülkede petrol yataklarındaki kontrolü tamamen kaybettiğini ileri sürdü.