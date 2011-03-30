-EL KAİDE, "DEVRİM DALGASINDAN" MEMNUN HONG KONG (A.A) - 30.03.2011 - El Kaide'nin Arap yarımadasındaki kolu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ''devrim dalgasından'' memnun olduğunu açıkladı. İnternetteki dinci sitelerden birindeki açıklamada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da haftalardır süren ''değişim tsunamisinin'' selamlandığı belirtilirken, son aylardaki olayların nedeninin yöneticilerin yolsuzluğu ya da işsizlik yüzünden halkların derin hoşnutsuzluğu olduğu ifade edildi. İngilizce konuşan Müslümanları uluslararası cihat hareketine katılmaya teşvik eden sitede yazan Yemen kökenli Amerikalı Enver El Avlaki de ''Örneğin Mısır'da ya da Tunus'taki devrimler, aşırı Müslüman hareketler için iyi haber'' ifadesini kullandı, El Avlaki, ''Devrim, 'tiranlar yıkılmaz' diye düşünen zihinler ve kalplerdeki korku bariyerlerini yıktı'' dedi. -İTALYA VE NORVEÇ, MUHALEFETİ SİLAHLANDIRMAYACAK İtalya ve Norveç, Libya'da muhaliflerin silahlandırılması gibi bir planın içinde olmayacaklarını bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maurizio Massari, bir radyoya yaptığı açıklamada, muhalifleri silahlandırmanın "tartışmalı bir önlem" olacağını ve uluslararası topluluğu böleceğini söyledi. Norveç Savunma Bakanı Grete Faremo da NRK televizyonuna verdiği demeçte, Libya'daki muhaliflere silah vermenin Norveç açısından gündemde olmadığını bildirdi. Libya'da Muammer Kaddafi güçleri karşısında zayıf kalan muhaliflere askeri destek verilmesi olasılığı, ABD ve Fransa tarafından gündeme getirilmişti. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, dün Londra'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nın sonunda bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, NATO'nun halkları silahlandırmak için Libya'da olmadığını söylemişti. Rasmussen, "BM Güvenlik Konseyi kararı çok açık, silahlara ambargo koyulmasını öngörüyor. Dolayısıyla biz orada halkları korumak için bulunuyoruz, silahlandırmak için değil" diye konuşmuştu. ABD Başkanı Barack Obama, böyle bir önlemi "gözardı etmediğini, ancak bunun olacağını da söylemediğini" belirtmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de dün Londra'da düzenlenen konferans sırasında, muhaliflere askeri yardımı müttefiklerle görüşmeye hazır olduklarını söylemişti. Londra'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda, Libya'da Muammer Kaddafi'nin gitmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştı.