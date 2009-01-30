El Kaide - polis çatışmasında 6 kişi yakalandı

Vali Güler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Tuzla'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru Soner Sivri için düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.Polisin dün bir operasyon yaptığını hatırlatan Güler, bir yandan başarılı operasyonlara imza atılırken bir yandan da böyle acıların yaşandığını söyledi.Güler, polisin yürüttüğü çalışma sonucunda o bölgede bir soygun gerçekleşebileceği ihtimaline karşı bir çok yerde tedbir alındığını ve sonrasında çatışma çıktığını anlattı.Muammer Güler, polisin müdahalesine ateşle karşılık verildiğini ifade ederek, "Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Hemen olayın akabinde 3 kişi, sonrasında da 3 kişi yakalandı. Çalışmalarımız sürüyor, olayda da bir örgütün işin içinde olduğu tespit edildi" dedi.Örgütün başka eylem planının olup olmadığı yönündeki soruya karşılık Güler, "Şimdi bunların yaptıkları bir soygun eylemi... Başka eylemler var. Bizim takip ettiğimiz eylemler var. Daha önce yaptıkları eylemler var. Bütün bunları değerlendirerek arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışmayı sürdürüyorlar. Dünkü başarılı operasyon nedeniyle arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.