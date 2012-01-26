-El Hekim: ''Kardeşlik bağları güçlendirilmeli'' ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyyid Ammar El Hekim, Iraklılar olarak hiçbir zaman iki ülke arasındaki dostluğa, ilişkilere, günlük siyasi meselelerin gölge düşürmesine izin vermelerinin düşünülemeyeceğini, buna hiçbir zaman rıza gösteremeyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyyid Ammar El Hekim ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan El Hekim, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tarihin derinliklerine dayanan ve sağlam temelleri olan, onur verici ilişkiler olduğunu belirterek, her alanda mevcut bağların ve işbirliğinin geliştirilmesinin iki halkın da yararına olacağını kaydetti. Kardeş iki ülke arasında ortak çıkarlar bulunduğuna işaret eden El Hekim, Türkiye'nin geçtiğimiz yıllar içinde büyük bir ekonomik örnek olduğunu ve iktisadi alanda büyük bir sıçrama kaydettiğini hatırlattı. Irak'ın da Türkiye için büyük bir pazar olduğuna dikkati çeken El Hekim, bütün bu işaret ettiği sahaların örnek olduğunu, iki ülke arasında daha pek çok ortak nokta bulunduğunu söyledi. El Hekim, "Iraklılar olarak hiçbir zaman bu sağlam dostluğumuza, ilişkilerimize, günlük siyasi meselelerin gölge düşürmesine izin vermemiz düşünülemez. Buna hiçbir zaman rıza gösteremeyiz. Bizim çıkarlarımız çerçevesinde kardeşlik bağlarını güçlendirecek girişimlere ihtiyacımız var" diye konuştu. Günümüzde Arap Dünyası'ndaki değişimlerin, yeniden uyanış ve yapılanma hareketlerinin Irak'ta 10 yıl önce başladığını ifade eden El Hekim, seçim ve anayasa yaptıklarını hatırlatarak, bu anlamda Türkiye'nin tecrübelerinden de faydalanmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Irak'ın etnik ve kültürel yapısına dikkati çeken El Hekim, Irak'ta mezhebe dayalı bir yönetimin sürdürülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Bütün etnik ve kültürel farklılıkları kucaklayacak bir yönetime ihtiyaç olduğuna işaret eden El Hekim, çalışmalarının da bu yönde devam ettiğini kaydetti. ABD'nin Irak'ı terk etmesinden sonra, bu kucaklayıcı davranışın öneminin arttığını dile getiren El Hekim, "Bugün Irak, birliğini, kardeşliğini dünyaya yansıtma gününü yaşamaktadır" dedi. Irakiye hareketini, tekrar parlamentoda yerini alması için davet ettiğini de ifade eden El Hekim, Irakiye'nin haklı taleplerini incelemeye ve talepler karşısında yapıcı adımlar atmaya hazır olduklarını da kaydetti. Kardeş ve komşu ülkeler olarak bölgedeki Suriye meselesinin herkes için önemli olduğunu dile getiren El Hekim, "Suriyelilerin özgürlük ve demokrasi için haklı taleplerini destekliyoruz" dedi. Suriye'de istikrarın hüküm sürmesini istediklerini vurgulayan El Hekim, "Barışçıl, diyaloğa dayalı bir çözüm aramaları için Suriyelilere buradan çağrı yapıyoruz. Kuvvet kullanmak hiçbir yerde çözüm getirmemiştir, Suriye'de de getirmez" diye konuştu. Suriyeli vatandaşlar arasında kaynaşmayı sağlayacak çözümün kaynağının yine Suriye'de aranması gerektiğine dikkati çeken El Hekim, Suriye'nin kendi bulacağı çözümleri dost ve komşu ülkelerin de destekleyeceğini kaydetti.