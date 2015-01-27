El Hayat: Erdoğan'ın partisi AKP halk desteğini kaybediyor

Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden El Hayat, genel seçimler öncesi AKP'nin önemli ölçüde halk desteğini kaybettiğini yazdı.

El Hayat, yaptığı AKP değerlendirmesinde, anketlerin kötü gidişatı ortaya koyduğunu belirterek, Erdoğan'ın ipleri elinde tutmak için kendisine sadık isimleri meclise taşımaya çalıştığına dikkat çekti.

'Erdoğan'ın partisi halk desteğini kaybediyor'

haberler.com'un haberine göre, El Hayat gazetesi, birinci sayfasında genişçe yer verdiği haberde, AKP'ye seçim öncesi ilk defa ciddi anlamda halk desteğinin azaldığını yazdı. "Erdoğan'ın partisi seçimler öncesi halk desteğini kaybediyor" başlığıyla verilen haberde, yapılan son kamuoyu yoklamalarında partinin ciddi oy kaybı yaşadığına ve yüzde 40'ın altına düştüğüne dikkat çekildi.

'Fidan parlamentoya girerse dış politike değişir'

Haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi partiler arası gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde aday listelerinin oluşturulmasına 10 Şubat tarihinde başlanacağı belirtildi.



Gazetenin, "Erdoğan'ın sağ kolu" olarak nitelendirdiği MİT Müsteşarı Hakan Fidan başta olmak üzere Erdoğan'a yakın onlarca bürokrat ve danışmanın aday olmak için önümüzdeki iki hafta içinde görevlerinden istifaya hazırlandıkları kaydedildi.

'Hakan Fidan önemli dosyaları elinde tutuyor'

Listenin başında yer alan Hakan Fidan'ın parlamentoya girmesinin Türk dış politikasında önemli bir değişim işareti olarak yorumlandı. "Fidan önemli dosyaları elinde tutuyor. Bunların en önemlisi Suriyeli silahlı muhalifler ve bölgedeki Müslüman Kardeşler ile ilgili dosyalar" denildi.

'Erdoğan kendisine sadık adamları hükümete sokma gayretinde'

Fidan'ın önemli bir kurum olan MİT müsteşarlığından parlamentoya geçmesinin Erdoğan'ın "Kendisine sadık adamlarını meclis ve hükümete sokma gayreti" olarak ifade edilen haberde, Erdoğan'ın bu şekilde yönetimi elinde tutmaya çalıştığı ifade edildi.