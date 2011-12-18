-El Haşimi hakkında tutuklama kararı çıktığı iddialarına yalanlama BAĞDAT (A.A) - 18.12.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin basın bürosu, El Haşimi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Haşimi Bürosundan yapılan açıklamada, El Haşimi hakkında tutuklama kararının verildiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, ''El Haşimi hakkında tutuklama kararının verildiği yolunda açıklama yapanların gerçekleri çarpıtmakla ve iftira atmakla meşhur şahıslar olduğu'' kaydedildi. Bu arada, Irak yargısından bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Irak Yüksek Yargı Konseyinin El Haşimi hakkında tutuklama kararı vermediğini söyledi. Irak Milli Meclisinde 28 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırının arkasında, Tarık El Haşimi'nin bazı korumalarının bulunduğu ve bu korumalar hakkında tutuklama kararının verildiği ve El Haşimi'nin bu korumaları teslim etmediği ileri sürüldü.