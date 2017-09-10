'El hareketi' yapan kutup ayısına çözüm: O sayfayı yırtacaklar

Altıncı sınıf çocuklarına okutulacak Türkçe kitabında yer alan ve tartışma yaratan ‘el hareketi’ yapan kutup ayısı karikatürüne çözüm bulundu. Kitaplar, karikatürün bulunduğu 13’üncü sayfanın yırtılması sonrası dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) onayından geçerek beş yıl süreyle ders kitabı kabul edilen kitapta, buzul parçasına çıkan kutup ayısının kendisinden yardım isteyen bir adama el hareketi yapması tasvir edilmiş ve karikatür için ‘Karikatürü yorumlayalım’ ibaresi de eklenmişti.

Tek tek yırtılıyor

Okullara ulaştırılan kitaplardan, karikatürün bulunduğu 13’üncü sayfa yırtılarak çıkartılıyor. Bu yıl dağıtılacak kitapta 13’üncü ve 14’üncü sayfalar olmayacak.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir şunları söyledi:

“Okullarımızda dağıtılan kitapların ihale, inceleme ve dağıtımı sürecinde ne kadar titiz davranmamız gerektiği konusunda çok açık bir örnektir. Çizerin izin alınmadığı ifadesi ise akademik çerçevelerde sıkça rastladığımız intihal konusunun da yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. İntihal yerine özgün çalışmalar yapma gerekliliğimiz ortadadır. Önümüzdeki yıl için altıncı sınıf çalışma kitabının kolaycı yolla eğitimde kullanılmasının doğru bir davranış olmadığını düşünüyorum. Talim Terbiye Kurulu’nun da kitap konusunda yaşananlardan ileriye dönük bir örnek almış olacağını ifade etmek istiyorum.”