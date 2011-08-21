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Dünya

El Halil'de 40 kadar kişi gözaltına alındı TEL AVİV (A.A)

21 Ağustos 2011 12:31

-El Halil'de 40 kadar kişi gözaltına alındı TEL AVİV (A.A) - 21.08.2011 - İsrail askerleri, dün gece yarısından sonra Batı Şeria'daki en büyük Filistin kentlerinden El Halil'de geniş çaplı tutuklama operasyonu düzenledi. Filistin basınının yerel kaynaklara dayanarak verdiği haberlere göre, gece yarısından sonra zırhlı araçlarla El Halil kenti ve kasabalarında evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, aralarında Filistin Yasama Konseyi'nin Hamaslı üyesi Muhammed Mutlak Ebu Cuhayşa dahil, Hamas'la bağlantılı 40 kadar kişiyi gözaltına aldı. Bunun, El Halil'de 2003 yılından bu yana düzenlenen en geniş çaplı operasyon olduğu belirtiliyor.

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