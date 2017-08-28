El frenini çekmeyi unuttuğu otobüsün altında can verdi

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da halk otobüsü şoförü 57 yaşındaki Yaşar Beşmumlu, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüsün altında kalarak öldü.

Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi Polis Kampı yakınındaki otobüs bekleme alanındaki kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 07 ECP 53 plakalı halk otobüsünün şoförü Yaşar Beşmumlu, bekleme alanına yanaştıktan sonra önce yolcuları indirdi, ardından kendisi indi. El frenini çekmeden indiği otobüsün hareket etmesi üzerine binmeye çalışan Beşmumlu, düşüm aracın tekerlekleri altında kalarak yaşamını yitirdi.

Beşmumlu\'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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