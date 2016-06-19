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El freni çekilmeyen otomobil göle gömüldü!

Otomobil, traktöre bağlanan halatla çekildi

19 Haziran 2016 19:42

Şanlıurfa’da Bozova ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobil, hareketlenerek Atatürk Baraj Gölü’ne düştü. Sulara gömülen otomobil, traktöre bağlanan halatla çekildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay öğleden sonra Bozova’nın mesire alanı olan Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Mahmut Kırıkçı, 34 EB 6229 plakalı otomobilini rampaya park etti. Arkadaşlarının yanına giden Kırıkçı’nın el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir süre sonra hareket etti.

Rampada sürüklenen otomobil, baraj gölüne düşerek sulama gömüldü.

Sular altında kalan ve çevredekilerin yardımıyla olay yerine getirilen bir traktöre bağlanan halat yardımıyla baraj gölünden çıkarılan otomobilde hasar oluştu.

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