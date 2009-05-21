El Fetih'te hükümet çatlağı büyüyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Amerika ziyareti öncesinde Batı Şeria'daki birçok partiden ve hatta El Fetih'in içinden gelen büyük tepkiye rağmen Selam Feyyad başkanlığında yeni hükümet oluşturmasının, Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki bölünmeyi daha da derinleştireceği belirtildi.



Filistinli politikacıların bu görüşlerine siyasi gözlemciler de destek vererek, yeni hükümet kurulmasının Kahire'deki diyalog görüşmeleri için bir provokasyon anlamına geldiği, var olan farklılıkların böyle bir hükümetçe çözülmesi bir yana, daha da derinleşeceği konusunda hemfikir oldu.



El Fetih'teki çatlağın 1 Temmuzda Amman'da yapılması planlanan El Fetih'in 6. büyük kongresinde de su yüzüne çıkması bekleniyor. Bu yüzden Abbas'ın kongreyi iptal etmeye çalıştığı da ifade ediliyor.



Ürdün'deki Filistinli yetkililer, Amman'daki toplantının Selam Feyyad başkanlığındaki hükümetin düşmesi sonucunu getireceğini de savunuyor. Abbas'ın iptal çabalarına rağmen, El Fetih Merkez Komitesi üyelerinin çoğunluğunun kongrenin toplanmasına destek verdiği de kaydedildi.



Filistin Kurtuluş Örgütünün siyasi bölümü başkanı Faruk Kaddumi'nin, hükümete katılan El Fetihlileri cezalandırma isteğinde olduğu kaydedildi. Kaddumi, yeni Filistin hükümetini ve yetkililerini "tanımadığını" bildirirken, Abbas'ı, parlamentodaki El Fetih grubunun görüşlerini dikkate almamaklasuçladı.



El Fetih içindeki muhalefet ise ABD yönetiminin hükümet için Abbas'a baskı yaptığına ve tüm bunların ABD tarafından dikte edildiğine inanıyor.



El Fetih Devrim Konseyi üyelerinden parlamenter Mahmud El-Alul, El Fetih'in, hükümetin kurulmasıyla birlikte su yüzüne çıkan bir içsel krizle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. El Fetihli isimlerden Kaddura Faris de El Fetih grubunun hükümeti boykot etmesi kararının, El Fetih içindeki komuta zincirine başkaldırının yansıması olduğunu vurguladı.



Yeni Feyyad hükümetinde yer almayı reddeden isimlerden İsa Karake, yorum yapmak istemediğini belirtmekle birlikte, partide anlaşmazlıklara son vermek amacıyla konsültasyonlar yapıldığını ifade etti.



El Fetih'in parlamento grubu başkanı Azzam El Ahmed ise Abbas'la iki kez görüştüğünü, Abbas'ın Washington dönüşü sonrası bu konudaki görüş alışverişlerine devam edeceklerini ve sorunu çözebilecekleri beklentisinde olduğunu söyledi.



Filistin için ABD-İsrail hükümeti



Filistin parlamentosunun El Fetihli İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Kreyşe, bu hükümetin Filistin halkına yeni bir şey vermeyeceğini, çünkü eski Feyyad hükümetinin bir uzantısı olduğunu ifade etti. Kreyşe, şimdi yapılanın, ABD-Avrupa baskılarının sonunda hükümetin genişletilmesinden ibaret olduğunu savundu.



Filistin basınında çıkan haberlere göre, Batı Şeria'daki Filistin parlamentosunun bazı El Fetihli üyeleri, tartışma ve eleştirilerin sona erdirilmesi çabalarına rağmen yeni hükümeti protesto etmeyi sürdürüyor.



Yeni hükümetteki kadrolar, El Fetihli muhalefetin, suçlamalarını "Filistin için ABD-İsrail hükümeti" nitelemesine kadar vardırdığını belirtiyor. Bu kişilerin, hükümeti "İsrail ve Amerika için çalışan işbirlikçilerin hükümeti" diye suçladığı; eleştiri ve suçlamaların "ABD'nin Kudüs Başkonsolosu Jake Walles'in de yeni hükümetin oluşumu içinde bulunduğu" iddiasına kadar uzandığı kaydedildi.



El Fetih içindeki muhalefet, Walles'in Riyad El-Malki'nin dışişleri bakanı olmasında ısrarcı olduğunu da ileri sürüyor.



Üst düzey güvenlik yetkilileri, El Fetih tarafından yeni hükümete karşı bu tür suçlamalar devam ederse, Filistin topraklarının bir sonraki aşamada bazı kargaşa ve şiddet eylemlerine sahne olabileceğini ifade ediyor.



Bazı kaynaklarsa Abbas'ın, El Fetih'teki büyük çoğunluk tarafından hükümete yöneltilen suçlamalar konusunda güvenlik birimleriyle konuşarak, bunların hükümet ve kurumlarına karşı şiddet eylemlerine yol açabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti. Aynı kaynaklara göre, güvenlik birimleri de Abbas'tan derhal müdahalede bulunulmasını istedi.



Hükümet içindeki kaynaklar, bazı birlik ve kuruluşların hükümeti boykotuna da El Fetihli muhalefetin önderlik yaptığını öne sürüyor.

