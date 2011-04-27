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Dünya

EL FETİH'LE HAMAS GEÇİCİ HÜKÜMET İÇİN ANLAŞTI KAHİRE (A.A)

27 Nisan 2011 21:49

-EL FETİH'LE HAMAS GEÇİCİ HÜKÜMET İÇİN ANLAŞTI KAHİRE (A.A) - 27.04.2011 - Mısır istihbarat kaynakları, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih'i ile Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde tutan Hamas'ın, geçici hükümet kurma konusunda anlaştıklarını bildirdi. İngiliz Reuters ajansına göre Mısır istihbarat örgütü, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün belkemiği El Fetih ile Hamas yetkililerinin birçok hassas noktada aynı fikirde birleşerek, ileride açıklanacak seçim tarihi ve geçici hükümet kurmak için ilke anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

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