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Dünya

EL FETİH'İN BAŞBAKAN ADAYI SELAM FEYYAD RAMALLAH (A.A)

12 Haziran 2011 14:11

-EL FETİH'İN BAŞBAKAN ADAYI SELAM FEYYAD RAMALLAH (A.A) - 12.06.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih hareketinin, Hamas'la yapılan birlik anlaşması çerçevesinde kurulacak geçiş yönetiminin başına Başbakan Selam Feyyad'ı aday gösterdiği bildirildi. El Fetih'ten bir yetkili, dün El Fetih üyelerinin bir araya gelerek kabine için önerilecek isimlerin nihai listesini tamamladığını belirtti. Toplantıda yer alan yetkili, başbakanlık için adaylarının Feyyad olduğunu söyledi. El Fetih ve Hamas, birlik hükümeti kurulması konusunda geçen ay tarihi anlaşmayı imzalamıştı. El Fetih ve Hamas'ın kabinenin oluşumunu görüşmek üzere salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanması bekleniyor. Feyyad, El Fetih'le Hamas arasında kurulan, ancak uzun ömürlü olmayan birlik hükümetinin dağılmasının ardından 2007'de başbakan olmuştu.

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