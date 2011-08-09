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Dünya

El Fetih, Yaser Arafat'ın katilini buldu!

El Fetih, müteveffa Filistin lideri Yaser Arafat’ın ölümünden El Fetih’in eski liderlerinden Muhammed

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - El Fetih, müteveffa Filistin lideri Yaser Arafat’ın ölümünden El Fetih’in eski liderlerinden Muhammed Dahlan’ın sorumlu olduğunu iddia etti.



El Fetih’in üst düzey yetkililerinin dün yayınladığı bir raporda, Dahlan’ın, Paris’teki hastanede tedavi gören Arafat’a ilaç süsü verilmiş zehir gönderdiği ileri sürüldü.

Bu iddiayı doğrulayacak bir delil gösterilmedi ancak, Dahlan’ın Arafat’ın korumalarına zehirin konulduğu şişeyi yakmaları talimatı verdiği iddia edildi.

Raporda, yine herhangi bir kanıt gösterilmeden, Dahlan’ın ABD’nın Filistin’e gönderdiği 300 milyonluk yardıma el koyduğu öne sürüldü.

Dahlan ise bu iddialara karşılık Dubai’den telefonla yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek bunların Arafat kanına eli bulaşmış İsrail’i aklamaktan başka işe yaramadığını söyledi.

Dahlan "(Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas benimle kavga etmek yerine bağımsızlık için hazırlansaydı şimdi kazanmış olurduk" dedi.

El Fetih, sürekli Abbas’ı eleştirmesi yüzünden haziran ayında Dahlan’ı partiden ihraç etmişti.


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