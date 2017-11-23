El Fetih ve Hamas anlaştı: 11 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin'de Batı Şeria'yı yöneten El Fetih ve Gazze Şeridi'nde iktidardaki Hamas'ın başını çektiği gruplar, 2018 sonunda genel seçim yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de son iki gündür gerçekleştirilen görüşmeler sonrası aldıkları kararı açıklayan 13 grup, seçimlerin kesin tarihini belirleme kararını Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a bıraktı.

İki grup Ekim ayı sonunda Gazze Şeridi'nin yönetimi konusunda uzlaşıya vardıklarını açıklamış ve Hamas, şeridin idari yönetimini, Mısır'la arasındaki Refah Sınır Kapısı ile birlikte Filistin Yönetimi'nde devretmeyi kabul etmişti.

Mısır girişimindeki uzlaşı El Fetih ve Hamas arasındaki 10 yılı aşkın süredir devam eden ihtilafı bitirmeyi hedeflerken, Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi ile büyük bir kısmı İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki yönetimlerin tek bir çatı altında toplanmasını amaçlıyor.

Seçimsiz geçen 11 yıl

Filistin'de 2006 yılından bu yana meclis seçimleri düzenlenemiyor. O yılki seçimlerde Hamas sürpriz bir şekilde birinci parti olarak yükselmiş ve El Fetih sonuçları tanımadığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Hamas şiddet kullanarak Gazze Şeridi'nin yönetimini 2007'de ele geçirmiş, 2008'den bu yana ise İsrail'in açtığı üç savaş sonucu dış dünyadan neredeyse tamamen soyutlanmış bu bölge yıkım ve yoksullukla baş etmek zorunda kalmıştı.

Engellerle dolu bir uzlaşı

İki partinin Ekim ayı sonunda vardığı uzlaşının önünde ise engeller bulunuyor. Filistin Yönetimi lideri ve Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Abbas, Hamas'ın silahsızlanmasını talep ederken, Hamas'ın askeri kanadı buna direnç gösteriyor.

Aynı şekilde Hamas'ı bir terör örgütü olarak gören ve son on yıldır Gazze Şeridi'ni Mısır'la birlikte abluka altına alan İsrail, Hamas silahlarını bırakmadığı sürece herhangi bir ortak Filistin hükümetini tanımayacağını söylüyor.

Birleşmiş Milletler'in Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov Pazartesi günü bir açıklama yaparak, zorluklara rağmen "uzlaşının başarısız olmaması" gerektiğini söylemişti. Mladenov ayrıca "Eğer başarısız olursa büyük ihtimalle başka bir yıkıcı çatışmaya neden olacaktır" şeklinde konuşmuştu.

Hamas, İsrail dışında ABD ve Avrupa Birliği tarafından bir terör örgütü olarak değerlendiriliyor.

AFP,Reuters,dpa/ÇÖ,ÖA

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