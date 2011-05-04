El Fetih ve Hamas 6 yıl aradan sonra biraraya geliyor

T24 - Filistin’de beş yıldır devam eden bölünmüşlük, El Fetih ve Hamas liderlerinin bugün atacağı tarihi imzalarla sona eriyor. AKP hükümetinin Batı'yı karşısına alarak Hamas'la yakın ilişki kurması ve arabuluculuk girişimlerine rağmen Türkiye'nin dışlandığı görüntüsü veren bir sürece sahne olan Hamas-El Fetih birleşmesine ilişkin tarihi tören bugün yapılıyor.







Tüm dünya El Kaide Lideri Usame bin Ladin’in öldürülmesini konuşuyor. Daha önce de gündemde Suriye, Libya ya da Mısır’da yaşananlar vardı. Ortadoğu ve İslam dünyasının kalbindeki önemli bir gelişme ise sıcak gündemin gölgesinde yaşanıyor.

Uzmanlar tarafından Ortadoğu’da yaşanan sorunların temeli ve El Kaide gibi radikal örgütlerin meşruluk iddialarını kaynağı olarak gösterilen Filistin’de düşman kardeşler, El Fetih ve Hamas, altı yıllık bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor.

İki rakip Filistinli grup arasındaki anlaşmazlık uzun pazarlıkların ardından sona erdi ve Hamas ve El Fetih'in liderleri geçen hafta uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Taraflar arasında dün imzaların atıldığı duyurulmuştu ancak anlaşmayı tün dünyaya duyuracak resmi anlaşma bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek.



Mısır arabulucu

Anlaşmanın, Mübarek sınrası geleceğini arayan Mısır’ın arabuluculuğu ile sağlanması dikkat çekici olarak yorumlanıyor. Mübarek sonrasındaki yeni Mısır yönetiminin, batılı ülkelerin 'terörist' ilan ettiği Hamas'la görüşmesi ve liderlerini Kahire'ye davet etmesi uzmanlarca politika değişikliğinin ilk ipuçları olarak değerlendiriliyor.



Türkiye'yi Davutoğlu temsil ediyor

Filistin basınına göre, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının yanı sıra Çin, Rusya, Türkiye ve bazı Avrupalı liderlerin de imza törenine davet edildi. Davetliler arasında BM Genel sekreteri Ban Ki-mun ile Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve AB Dış Politika ve Güvenlik Özel Temsilcisi Catherine Ashton da bulunuyor.



Anlaşma ne getiriyor?

Anlaşma, taraflar arasında dört yıldır devam eden ve zaman zaman silahlı çatışmaya dönüşen ayrışmanın giderilmesini hedefliyor. İmzaların atılmasından sonra geçici hükümet kurma çalışmaları başlayacak ve bu geçici hükümet Filistin'i yeni seçimlere taşıyacak.



İsrail'den sert tepki

İsrail ise El Fetih ve Hamas birleşmesine tepkili. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, ''Hamas'la anlaşmayı feshedip, İsrail'le barış yolunu seçmesi'' çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanlık Basın Sözcülüğünden verilen bilgiye göre, Netanyahu, öğleden sonra Ortadoğu Dörtlüsü'nün Özel Temsilcisi Tony Blair ile görüşmesinde, ''Mahmud Abbas’ı Hamas'la anlaşmayı feshedip, İsrail'le barış yolunu seçmeye çağırıyorum'' dedi. İsrail Başbakanı, Filistin Yönetimi ile Hamas arasındaki anlaşmayı, barış sürecine ''ağır bir darbe'' olarak nitelendirdi, ''Yarısı İsrail'in yıkılması çağrısında bulunan ve hatta katillerin başı Usame bin Ladin'i öven bir hükümetle barış yapmak nasıl mümkün olabilir'' diye sordu.



İpler 2006'da kopmuştu

Filistin Kurtuluş Örgütü içindeki baskın güç olan El Fetih ile İslami kanattan Hamas hareketleri arasındaki rekabet, 2006’da Filistin genelinde düzenlenen ve Hamas’ın kazandığı seçimler sonrasında koptu. Hamas'ın oluşturduğu hükümeti tanımayan El Fetih, ayrı bir hükümet kurdu. Hamas da 2007 yılının ortalarından itibaren kontrol ettiği Gazze Şeridi'nde kendi hükümetini kurdu.

Filistin yönetimindeki siyasi kriz, seçim takvimlerini de sekteye uğratmıştı. El Fetih denetimindeki Ramallah merkezli Filistin yönetimi ertelenen yerel seçimleri 9 Temmuz'da düzenleyeceğini duyurmuştu. Gazze Şeridi'nde seçimi reddeden Hamas'ın şimdi tavrını değiştirmesi bekleniyor.

2006’da yapılan ve Hamas’ın hareketi açık bir farkla kazandığı seçimlerden sonra Filistin topraklarında yeni seçim düzenlenmedi. Siyasi kriz nedeniyle 2007'den itibaren işlemez hale gelen parlamentonun görev süresi geçen yıl, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın devlet başkanlığı süresi ise 2009'da dolmuştu.