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Dünya

EL FETİH İLE HAMAS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI KAHİRE (A.A)

16 Mayıs 2011 20:42

-EL FETİH İLE HAMAS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI KAHİRE (A.A) - 16.05.2011 - Filistinli El Fetih ile Hamas örgütlerinin ortak hükümet kurulmasıyla ilgili detayları ele almak üzere Kahire'de görüşmelere başladığı bildirildi. Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın duyurduğuna göre, görüşmelerin ana noktasını, El Fetih'in yönetimindeki Batı Şeria ile Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ni birleştirecek geçici hükümetin kurulması ve bir yıl içinde genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin hazırlıklar oluşturuyor. Görüşmede taraflar, "nitelikli ve bağımsız" üyelerden oluşan hükümetin kurulması ile Filistin Ulusal Konseyi'nin canlandırılması yönünde adımların atılmasını ele alacak. Filistin topraklarındaki ve dışındaki Filistinlileri temsil eden, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün parlamentosuna eşdeğer olarak nitelenen Ulusal Konsey, yıllardır toplanamıyordu. MENA, tarafların ayrıca, iki örgütün kontrolündeki bölgelerde tutuklananların akıbeti dahil başka sorunlu konuları da ele alacağına işaret etti. Batı Şeria ve Gazze'de iki ayrı yönetime yol açan 4 yıllık ayrılığı sona erdiren El Fetih ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla sağlanan, bütün Filistinli grupların katıldığı birlik anlaşması, 4 Mayısta Kahire'de imzalanmıştı.

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