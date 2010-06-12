El Fetih-Hamas anlaşmazlığına çare Türkiye mi?

T24 - Mısır’da yayınlanan El Masri El Yom gazetesinde çıkan bir haberde “Türkiye’nin Hamas-El Fetih arasında arabuluculuğuna karşı çıkıp, tek arabulucu Mısır’dır” dediği iddialarıyla Türk basınının manşetlerine çıkan Hamas yöneticisi Ahmet Bahr Taraf’a konuştu. Filistin Meclis Başkan Yardımcısı olan Bahr "Çok yakında bir heyet Hamas ile El Fetih arasında arabaluculuk yapması konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye gidecek" dedi.





Taraf gazetesinden Tuğba Tekerek'in haberine göre Bahr, öncelikle Türk halkına başsağlığı dileklerini iletmek istediğini söyledi. Türkiye’nin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunun kendileri için çok değerli olduğunu belirten Bahr, El Fetih’le artık masaya oturmak istediklerini belirterek “Artık bu ihtilafın son bulmasını istiyoruz. Bunun için her ülkeden gelen arabuluculuk teklifine açığız” dedi.







'Türkiye’ye kalbimiz açık’







Arabuluculuk için Mısır’ı mı Türkiye’yi mi tercih edecekleri sorusuna karşılık ise Bahr, “Bizim için Mısır, Katar ya da herhangi bir ülke fark etmiyor. Ancak bilhassa Türkiye’nin duruşu bizim için çok değerli. Türkiye’nin tekliflerine kalbimiz ruhumuz her şeyimiz açık. Erdoğan, ‘Dünya Filistin’e sırtını dönse bile biz dönmeyeceğiz’ dedi. Bu sözler bizim için çok kıymetli” şeklinde yanıt verdi. Böylece Bahr dün bazı gazetelerde çıkan “Hamas Türkiye’nin arabuluculuğunu reddetti” haberlerini yalanlamış oldu.







Meclis üyeleri geliyor







“El Fetih’le bir uzlaşma görüşmesi yakında gerçekleşebilir mi, zaman açısından bir yorum yapabilir misiniz?” sorusuna karşılık olarak ise Bahr “Yakında... Çok yakında bir görüşme gerçekleşecek. Bizim Meclis üyelerimiz yakın bir zamanda bu arabuluculuk konusunu görüşmek için Türkiye’ye gidecek” dedi.





Filistin’de 2007 yılında demokratik bir şekilde yapılan seçimleri kazanan Hamas’la, rakibi El Fetih arasında seçimlerden kısa bir süre sonra çatışmalar yaşanmış, bu çatışmalar Hamas’ın Gazze yönetimine fiili olarak el koymasıyla sonuçlanmıştı. İsrail bu gelişmeden sonra, Hamas’ın terör örgütü olduğunu söyleyerek Gazze ablukasını başlatmıştı.