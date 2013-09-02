El Ezher ve Vatikan’dan Suriye'de savaşa hayır açıklaması yapıldı

El Ezher Üniversitesi, Suriye’ye yapılması muhtemel askeri müdahaleye karşı olduğunu bildirdi. Ezher’den dün yapılan açıklamada, “tüm uluslararası normlara aykırı olan söz konusu müdahale, İslam ümmeti için tehdit teşkil ediyor” denildi. “Hangi taraftan olursa olsun” kimyasal silah kullanılmasının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, Suriye halkının “kaderini kendisinin belirleme hakkı” bulunduğu da belirtildi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis de dün gerçekleştirdiği Aziz Petrus Meydanı’ndaki Angelus Duası sırasında “Asla savaş olmasın” dedi, kimyasal silah kullanımını da sert şekilde kınadığını belirtti. Suriye’deki gelişmelerden dolayı kalbinin yara aldığını dile getiren ve “Kimyasal silah kullanımını sert şekilde kınıyorum. Tanrı’nın adaletinden kaçılamaz. Barış çok değerli bir hediyedir. Her zaman yüceltilmelidir” diyen Papa “Asla savaş olmasın. Savaş savaşı, şiddet de şiddeti çağırır” diye konuştu. Papa, müzakerenin başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak sivil halka yıkımı, silahların getirdiğini ifade ederek çok sayıda çocuğun ışığı göremeyeceğini söyledi. Papa, kiliseleri, 7 Eylül’de Suriye’de ve bölgede barış için dua etmeye çağırdı.