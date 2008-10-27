El Ezher’den kadına müdafaa hakkı

* Mısır'daki El Ezher Üniversitesi, bir kadının meşru müdafaa olarak kocasına vurma hakkının bulunduğu yönünde fetva verdi.
* Birkaç gün önce basına yansıyan bir haberde de, Fethullah Gülen'in, dayağa karşı koymanın nefsi müdafaa olduğunu söylediği ve dayak yiyen kadınlara, "Çocuğunuz yoksa boşanın, ya da judo, karate öğrenin ve kocanın bir tokat atıyorsa siz iki tokatla karşılık verin" dediği belirtilmişti
Mısır'da yayımlanan El Masri el Yum gazetesinin haberine göre, El Ezher Üniversitesi Fetva Kurulu Başkanı Şeyh Abdülhamid el Atraş, "Bir eşin kendini korumak için kocasına vurması yasal hakkıdır" dedi. Gülen: Bir tokat yiyen kadın, iki tokat vursun
"Erkek olsun, kadın olsun, herkesin kendini savunma hakkının bulunduğunu" belirten el Atraş, "Çünkü bütün insanoğlu Allah indinde eşittir" dedi.
Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Mısır'da her yıl ölen her yüz kadından 35'i aile içi şiddet kurbanı.