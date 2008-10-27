El Ezher’den kadına müdafaa hakkı

Mısır'da yayımlanan El Masri el Yum gazetesinin haberine göre, El Ezher Üniversitesi Fetva Kurulu Başkanı Şeyh Abdülhamid el Atraş, "Bir eşin kendini korumak için kocasına vurması yasal hakkıdır" dedi."Erkek olsun, kadın olsun, herkesin kendini savunma hakkının bulunduğunu" belirten el Atraş, "Çünkü bütün insanoğlu Allah indinde eşittir" dedi.Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Mısır'da her yıl ölen her yüz kadından 35'i aile içi şiddet kurbanı.