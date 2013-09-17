El Ezher'de profesörlere 'siyasi konulara girmeme' yasağı geldi

Mısır'da gerçekleşen darbeye büyük bir destek veren Ezher Şeyhi Ahmed Ed-Tayyib, üniversite ile ilgili radikal kararlar sonrası , derslerde siyaset içeren konulara giren hocalar hakkında inceleme başlatılacak.

Bu akşam Ezher yetkililerinin toplanıp yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin program yapması bekleniyor. Üniversitenin yerel ve küresel anlamda gelişmesinin önemine dikkat çekilirken, müfredat komitelerinin yakın bir zamanda toplanarak üniversitenin eğitim-öğretim müfredatını tamamen değiştireceği belirittildi.

Ezher Şeyhi ed-Tayyib'in öğretim görevlilerini fakültelere adil bir şekilde dağıtılmasını istediği belirtilirken, hocalardan derse gelme konusunda kusursuz davranmaları istendi.

3 Temmuz'da gerçekleştirilen darbeye destek veren Ezher Şeyhi'ne başta bazı Ezher hocaları olmak üzere İslam dünyasında birçok kesim karşı çıkmış, hatta bu çıkış kınamaya kadar ulaşmıştı. Ahmed Ed-Tayyib'in aldığı bu radikal kararların darbe karşıtı gösterilerin sesini kısmak için alındığı yorumları yapıldı.

Ahmed Ed-Tayyib'in verdiği talimatlar şöyle:

- Yeni eğitim öğretim yılında Cumartesi günleri tatil yapılmayacak.

- Öğretim görevlileri, okula gelememeleri halinde yalnızca resmi izin alarak izin kullanabilecek.

- Öğrenim harçlarını yatırmayan öğrenciler için işlem uygulanacak.

- En önemlisi ise derslerde konunun dışına çıkılmayacak. Siyaset içeren konulardan uzak

durulacak.

- Bu kuralların dışına çıkanlar hakkında ise inceleme başlatılacak.