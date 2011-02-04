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Dünya

EL ELE VAAZ DİNLEDİLER ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 19:39

-EL ELE VAAZ DİNLEDİLER ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de birkaç günden bu yana düzenlenen gösterilere katılan Müslümanlar ve Hristiyanların, bugün cuma vaazını elele vererek birlikte dinlediği bildirildi. El Cezire televizyonu, bugünü protesto gösterileri eşliğinde Tahrir meydanında geçiren Müslüman ve Hristiyanların, birlikte cuma vaazını dinlediğini ve namazdan sonra, gösterilerde ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldıklarını belirtti. El Cezire, İsmailiye kentinde de 80 bin göstericinin kent merkezinde toplandığını kaydetti. 

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