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Dünya

EL EKBER: OĞULLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ KAHİRE (A.A)

14 Şubat 2011 09:16

-EL EKBER: OĞULLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ KAHİRE (A.A) - 14.02.2011 - Mısır'da devlete ait bir gazete, devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in oğullarının, babalarının yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrettiği konuşmasının ardından ''neredeyse yumruk yumruğa tartıştığını'' iddia etti. El Ekber gazetesi kaynağını belirtmediği haberinde, Ala Mübarek'in politikaya atılan küçük kardeşi Cemal'i iş arkadaşlarını siyasette yükselterek babasının görevindeki son dönemini mahvetmekle suçladığını yazdı.  Gazetenin haberine göre, Ala kardeşi Cemal'e, ''Arkadaşlarına yolu açarak ülkeyi mahvettin. İşte bu da sonucu. Babanın hayatının sonunda onurlandırılması yerine onun imajının berbat olmasına yardım ettin'' dedi. Tartışmanın, Mübarek'in iktidarını korumak için son bir ümitle görevlerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrettiğini açıkladığı konuşma sırasında Kahire'deki başkanlık sarayında yaşandığı belirtildi.  Haberde, üst düzey yetkililerin kardeşleri ayırmak için müdahalede bulunmak zorunda kaldığı da iddia edildi. 

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