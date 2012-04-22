El Clasico'yu Ronaldo bozdu, Real Madrid şampiyon gibi

Tüm dünyanın merakla beklediği maçta Real Madrid Nou Camp'ta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Rakibi karşısında son 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Real Madrid'in golleri Khedira ve Ronaldo'dan geldi.



İki ezeli rakip Barcelona ile Real Madrid Nou Camp'ta karşı karşıya geldi.

Tüm dünyanın heyecanla izlediği El Clasico, Real Madrid'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Real Madrid'i zafere taşıyan goller 17. dakikada Khedira ve 73. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Barcelona'nın tek golünü ise 69. dakikada oyuna giren Alexis Sanchez kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Barcelona karşısında son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Real Madrid, Katalan ekibiyle arasındaki puan farkını da 7'ye çıkarmış oldu.

KADROLAR

Barcelona: Valdes, Dani Alves, Puyol, Mascherano, Adriano (Dk. 74 Pedro), Busquets, Thiago, Xavi (Dk. 69 Alexis Sanchez), Tello (Dk. 81 Fabregas), İniesta, Messi.

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao, Xabi Alonso, Khedira, Mesut Özil (Dk. 89 Callejon), Di Maria (Dk. 74 Granero), Ronaldo, Benzema (Dk. 90 3 Higuain)