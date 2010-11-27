-EL CLASİCO'YA 400 MİLYON İZLEYİCİ MADRİD (A.A) - 27.11.2010 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında, 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak, El Clasico olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçını dünyada 400 milyona yakın kişinin izlemesi bekleniyor. Futbol dünyasının en önemli maçlarından biri olarak kabul edilen El Clasico, Real Madrid teknik direktörünün medyatik tavırlarıyla tanınan Jose Mourinho olması nedeniyle bu kez daha da bir önem kazanırken, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi dünyanın en iyi iki futbolcusunun karşı karşıya gelecek olması da futbolseverleri heyecalandırıyor. Katalonya'nın ayrılıkçı politikası ve bunun sembollerinden birinin Barcelona kulübü olmasından dolayı İspanyol basını genel anlamda Real Madrid'den yana bir tutum sergilerken, yaklaşık bir aydır El Clasico haberlerinin ön planda tutulması dikkat çekti. İki takım arasındaki maçlarda Real Madrid'in 68'e 62 ile üstünlüğü elinde tutmasına rağmen son 4 maçta Barcelona'ya yenilmesi de Madrid yanlısı basının beklentilerini yükselten önemli bir etken oldu. Ancak genel anlamda İspanyol futbol eleştirmenleri ve bahis şirketleri az bir farkla da olsa maçın favorisi olarak Barcelona'yı gösterdi. İspanya'da genel görüş olarak ''El Clasico pazartesi oynanmaz'' denilse de Katalonya özerk yönetim seçimlerinin yarın olmasından dolayı maç pazartesi gününe alındı. -LA LİGA SİNEMALARDA- Barcelona-Real Madrid maçı aralarında Türkiye'nin de olduğu İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, ABD, Çin, Singapur, Avustralya ile birçok Latin Amerika ve Kuzey Afrika ülkesinde canlı olarak yayınlanacak. Maç, 6 ülkede 3D kalitesiyle verilirken, statta 6'sı hareketli, 8'i 3D kalitesinde toplam 32 kamera bulunacak. Nou Camp'ta olamayanlar için ayrıca İspanya'daki 73 sinemada maç canlı olarak verilecek. Hatta, futbol tutkusunun günümüzdeki öneminden yararlanmak isteyen İspanya'da birçok sinema gelecek haftadan itibaren her hafta La Liga'daki bir maçı beyaz perdesinden verip, gişesini filmden değil maçtan doldurmaya çalışacak. İspanyol basını, dünyada 700 milyon kişinin izlediği İspanya-Hollanda arasındaki 2010 Dünya Kupası finali ile 600 milyon kişinin izlediği 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları açılışı ve Fransa-İtalya arasında oynanan 2006 Dünya Kupası finalinden sonra pazartesi günkü El Clasico'nun da en fazla izlenenler arasında yer alacağını tahmin ediyor.