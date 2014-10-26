El Clasico'nun kralı Real Madrid

Real Madrid sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti ve Barcelona'nın ligdeki namağlup ünvanına son verdi.
Maçtan önemli anlar şöyle:
İki devin mücadelesi nefes kesti. Real Madrid, golü erken buldu.
Dakika 6’da Neymar, Barcelona’yı öne geçiren golü ağlara gönderdi.
Golden sonra, Barcelona üzerinde baskı kuran Real Madrid, 35.dakikada kazandığı penaltıyı Ronaldo’nun vuruşuyla gole çevirdi.
İlk yarı 1 – 1 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Real Madrid oldu.
51.dakikada, Pepe Real Madrid’i 2 -1 öne geçiren golü buldu.
Real Madrid, Barcelona karşısında kurduğu hakimiyeti ikinci golden sonra da devam ettirdi.
Bu baskı dakika 61'de Benzema'nın ayağıyla Real Madrid'e golü getirdi: 3 - 1
Karşılaşma, dakika 80'e kadar neredeyse Real Madrid yarı sahasında geçti.
Karşılaşma, dakika 80'e kadar neredeyse Real Madrid yarı sahasında geçti.
Böylelikle dev derbiden Real Madrid: 3 - 1 galip ayrıldı.