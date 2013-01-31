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Spor

El Clasico'nun galibi yok

Müthiş bir oyuna sahne olan El Clasico karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

31 Ocak 2013 14:48

Santiago Bernabau'da oynanan İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid Barcelona'yı ağırladı.

Barcelona'nın golü 50. dakikada Cesc Fabregas'tan gelirken, Real Madrid'in golünü 82. dakikada Varane attı.Bol pozisyonlu ve tempolu geçen karşılaşmada iki takımda birçok pozisyondan yararlanamadı.Rovanş maçı 27 Şubat'ta Barcelona'nın evi Nou Camp'ta oynanacak. 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Barcelona, ikinci yarının başlarında attığı gol ile tempoyu yükseltti.
 
Son 10 dakikada Real Madrid yüklense de galibiyet golünü bulamadı ve umutlarını 27 Şubat'ta Nou Camp'ta oynanancak olan rövanş maçına kaldı.

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