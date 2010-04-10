El Clasico'nun galibi Barcelona

T24-

85 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı'nın dolduğu ve dünyanın dört bir yanından canlı olarak yayınlandığı ''El Clasico'' (Klasik) olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı, Rusya'da meydana gelen ve Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin de aralarında olduğu 96 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Her iki takım da karşılaşmaya kontrollü başlamayı tercih ederken, 20. dakika geride kaldığı, iki takımdan kaleye tek vuruş olmadı. Barcelona'nın ilk ciddi atağında Xavi ile verkaça giren ve ceza sahasında topla buluşan Messi, vuruşunda topu ağlara göndererek, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Barcelona, ev sahibi Real Madrid'e karşı çok daha rahat bir futbol ortaya koyup, maçı kontrolü altında tutan taraf olarak gözüktü. Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun kişisel becerisiyle gol aramaya çalışsa da formda olan kaleci Valdes'i geçmeyi başaramadı.Barcelona'nın ikinci golünde de takımın beyni olan Xavi'nin payı büyük olurken, verdiği mükemmel ara pas sonrasında kaleci Casillas ile karşı karşıya kalan Pedro, yerden vuruşunda Casillas'ın sağından topu ağlara göndererek, takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi.Real Madrid'e karşı ligde oynadığı son 4 maçını kazanan Barcelona, ilk kez Santiago Bernabeu Stadı'nda arka arkaya iki maçı kazanma başarısını da gösterdi. Barcelona'da sezon sonunda başkanlığı bırakacak olan Joan Laporta, kulüp başkanı olarak son ''El Clasico''yu kazanırken, takımlarından beklediğini bulamayan Real Madridli taraftarların, 80. dakikadan itibaren stattan ayrılmaya başlaması dikkati çekti.Bu arada İspanyol basınında maç boyunca yapılan yorumlarda ise Real Madrid teknik direktörü Manuel Pellegrini eleştirildi.La Liga'nın bitimine 7 hafta kala liderliğe yükselen Barcelona puanını 80'e çıkartırken, Real Madrid 77 puanda kaldı.