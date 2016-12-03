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Spor

El Clasico'da Real Madrid 90'da puanı kaptı

Real Madrid 1-0 geride götürdüğü karşılaşmada Sergio Ramos'un 90. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı

03 Aralık 2016 23:09

İspanya La Liga’da Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Barcelona’nın golü 58. dakikada Luis Suarez’den geldi. Barça tutuk başladığı mücadelede ikinci yarı toparlandı ve rakibine üstünlüğünü geç de olsa kabul ettirdi. Maçı kırılma anı ise maçın son dakikalarında gerçekleşti.

Yedek kulübesinde şans bekleyen Barcelona’daki temsilcimiz Arda Turan 78. dakikada Andre Gomes’in yerine oyuna dahil oldu. Marcelo’ya 90. dakikada faul yapan Arda, serbest vuruş kullanılmadan önce de Ramos ile kavga etti.

Kullanılan duran topta Ramos kafa golü attı ve Arda Turan’a mimikleriyle göndermede bulundu.

Luis Enrique’nin ekibi bu skorla birlikte 28 puana yükseldi. Real Madrid 34 puanla liderliğini korudu.
 

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