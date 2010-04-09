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Spor

El Clasico'da Kaka yok

Real Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka, yarın Barcelona ile yapılacak lig maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - Real Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka, yarın Barcelona ile yapılacak lig maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.


Kaka'nın sol kasığındaki sakatlığın tam olarak iyileşmediği ve bu nedenle maçta forma giyemeyeceği belirtildi.


Barcelona'da da sakatlığı süren İsveçli golcü İbrahimoviç'in Real Madrid maçının kadrosuna alınmadığı bildirilmişti.


Real Madrid'in Kaka'nın yer almadığı Barcelona maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Casillas, Dudek, Arbeloa, Albiol, Ramos, Garay, Marcelo, Metzelder, Xabi Alonso, Gago, Lass, Diarra, Guti, Van der Vaart, Granero, Benzema, Higuain, Raul, Cristiano Ronaldo.


Barcelona'nın Real Madrid maçı kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor: Valdes, Pinto, Alves, Puyol, Pique, Maxwell, Chygrinskiy, Toure, Marquez, Keita, Busquets, Xavi, İniesta, Jeffren, Pedro, Henry, Bojan, Messi.


İspanya'da Barcelona ile Real Madrid arasında yapılan maçlar, El Clasico olarak adlandırılıyor. La Liga'da aynı puana sahip olan iki takım yarın Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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