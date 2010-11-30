-EL CLASICO'DA GÜLEN TARAF BARCELONA ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Real Madrid'i 5-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Nou Camp Stadı'nda oynanan, 98 bin 255 biletli seyircinin izlediği maça, Barcelona, Valdes, Puyol, Pique, Abidal, Dani Alves, Busquets, Xavi, İniesta, Villa, Messi ve Pedro'dan oluşan ilk 11 ile çıktı. Real Madrid ise maça Casillas, Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo, Di Maria, Khedira, Mesut Özil, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo ve Benzema'dan oluşan 11 ile başladı. Maça hızlı başlayan Barcelona'da Messi'nin 6. dakikadaki şutu direkten döndü. Barcelona, 10. dakikada Xavi ve 18. dakikada Pedro'nun golleriyle 2-0 öne geçti. 33. dakikada Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, topu taç atışı için almaya gelen Real Madridli Ronaldo'ya vermemesi üzerine Ronaldo, Guardiola'yı itti ve iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Bu pozisyonda Barcelona kalecisi Valdes ve Ronaldo sarı kart gördü. Pozisyonun ardından sertleşen maçta 34. dakikada Barcelona'dan Villa, 36. dakikada Real Madrid'den Pepe de sarı kart gördüler. İlk yarının son dakikasında hakem Eduardo Iturralde Gonzalez, Barcelona'dan Messi'ye de sarı kart gösterdi ve ilk yarı 2-0 Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi. -İKİNCİ YARI- Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona'nın orta sahadaki pas alışverişini durdurmak amacıyla 2. yarıya Mesut Özil'in yerine Lassana Diarra ile başladı, ancak bu hamle başarılı olmadı. 51. dakikada Xavi ile çok müsait bir pozisyondan yararlanamayan Barcelona, 55 ve 58. dakikalarda David Villa'nın golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra oyunun tüm hakimiyeti Barcelona'nın eline geçti. Sinirleri gerilen Real Madridli futbolcular sert hareketlerde bulundular ve Xabi Alonso (Dk. 51), Casillas (Dk 56), Carvalho (Dk. 71), Ramos (Dk. 73) ve Khedira (Dk. 73) sarı kart gördüler. Barcelona, 87. dakikada Pedro'nun yerine oyuna giren Jeffren'in 90+1. dakikada attığı golle 5-0 öne geçti. 5. golün ardından 90+3. dakikada Messi'yi tekmeleyen Ramos doğrudan kırmızı kart gördü ve iki takım oyuncuları arasında tekrar itiş-kakış başladı. Bu dakikada 87. dakikada yerini Keita'ya bırakan Xavi de yedek kulübesinden olaya müdahale ettiği için sarı kart gördü ve maç Barcelona'nın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. Real Madridli Ramos'un kırmızı kart gördüğü maçta, Real Madrid'den 7, Barcelona'dan 5 oyuncu sarı kart gördü. Bu sonuçla La Liga'da 13. hafta sonunda Barcelona 34 puanla liderliğe yükseldi, Real Madrid 32 puanda kalarak 2. sırada yer aldı.