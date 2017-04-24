El Clasico'da gol düellosunu Barcelona kazandı

İspanya Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
İspanya Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı konuk etti.
ntv.com.tr'de yer alan habere göre, 28.dakikada Carlos Casemiro Real Madrid takımını öne geçiren golü attı: 1-0
33.dakikada Barcelona'da Lionel Messi, takımının beraberlik golünü attı: 1-1
73.dakikada Ivan Rakitic Barcelona takımını öne geçiren golü attı: 2-1
86.dakikada Real Madrid James Rodriguez ile skora dengeyi getirdi: 2-2
90+2'de Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü atarak maçın skorunu belirledi.