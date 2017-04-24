T24 LogoT24 Logo
Spor

El Clasico'da gol düellosunu Barcelona kazandı

Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti

24 Nisan 2017 02:45

İspanya Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

İspanya Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı konuk etti.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, 28.dakikada Carlos Casemiro Real Madrid takımını öne geçiren golü attı: 1-0

33.dakikada Barcelona'da Lionel Messi, takımının beraberlik golünü attı: 1-1

73.dakikada Ivan Rakitic Barcelona takımını öne geçiren golü attı: 2-1

86.dakikada Real Madrid James Rodriguez ile skora dengeyi getirdi: 2-2

90+2'de Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü atarak maçın skorunu belirledi.

ETİKETLER

BarcelonaEl Clasicoreal madridmaç sonucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24