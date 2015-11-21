El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i ezdi geçti: 0-4

Dünyanın merakla takip ettiği El Clasico'da, Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i adeta sahadan sildi ve 4-0 galip geldi. Barcelona'nın golleri 11 ve 74. dakikada Suarez, 39'da Neymar ve 53. dakikada Iniesta'dan geldi. Sakatlıktan yeni kurtulan Messi'nin 2. yarıda oyuna dahil olduğu derbide Real Madrid taraftarları teknik direktör Benitez ve başkan Perez'i beyaz mendil sallayarak istifaya davet etti.

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modric, Kroos, James - Ronaldo, Benzema, Bale

BARCELONA (4-3-3): Bravo - Alves, Pique, Mascherano, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Neymar, Suarez, S.Roberto