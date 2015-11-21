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Spor

El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i ezdi geçti: 0-4

Real Madrid taraftarları teknik direktör Benitez ve başkan Perez'i beyaz mendil sallayarak istifaya davet etti

21 Kasım 2015 23:17

Dünyanın merakla takip ettiği El Clasico'da, Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i adeta sahadan sildi ve 4-0 galip geldi. Barcelona'nın golleri 11 ve 74. dakikada Suarez, 39'da Neymar ve 53. dakikada Iniesta'dan geldi. Sakatlıktan yeni kurtulan Messi'nin 2. yarıda oyuna dahil olduğu derbide Real Madrid taraftarları teknik direktör Benitez ve başkan Perez'i beyaz mendil sallayarak istifaya davet etti.

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modric, Kroos, James - Ronaldo, Benzema, Bale

BARCELONA (4-3-3): Bravo - Alves, Pique, Mascherano, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Neymar, Suarez, S.Roberto 

 

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