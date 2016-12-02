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Spor

El Clasico'da avantajlı taraf Real Madrid

Barcelona ile Real Madri̇d 'El Clasico'da yarın saat 18:15'te karşı karşıya gelecek

02 Aralık 2016 19:39

Barcelona ile Real Madrid Nou Camp Stadı'nda yarın 233. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynana karşılaşmalarda Real Madrid'in 93, Barcelona'nın da 91 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 48 maçta beraberlikle sonuçlandı.Türkiye saatiyle 18:15'te başlayacak olan maç LİG TV 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında ligde oynanan karşılaşmalarda da üstün taraf olarak Real Madrid öne çıkıyor. 173 lig karşılaşmasının 72'sini Real Madrid kazanırken, 68'inde ise gülen taraf Katalan temsilcisi oldu. 32 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

La Liga'da geride kalan 13 haftada 33 puanla lider konumdaki Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 6 puan önünde önemli bir avantajla sahaya çıkacak. Zinedine Zidane yönetiminde ligde 25, diğer turnuvalarda ise (UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası) 32 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, eski teknik direktörü Leo Beenhakker'in 34 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

 

Real Madrid'in sorunu sakatlıklar

 

Real Madrid'de en büyük sorun olarak sakatlıklar olarak öne çıkıyor. Gareth Bale, Toni Kroos ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları devam ederken, Raphael Varane'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Barcelona'da Jeremy Mathieu'nun dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlıklarından yeni çıkan Andres Iniesta, Jordi Alba ve Samuel Umtiti ise Madrid karşısında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak.

Öte yandan, Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, kariyerinde ikinci kez El Clasico'da oynama fırsatı bulabilir. Arda, geçen sezon Nou Camp'ta Barcelona'nın Real Madrid'e 2-1 yenildiği karşılaşmada 74. dakikada Ivan Rakitiç'in yerine oyuna girmişti. Milli futbolcunun yarınki maça da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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