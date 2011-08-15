El Clasico'da avantaj Barça'da

T24 - Sezonun ilk El Clasico'su Madrid'in Mesut, Xabi, Barcelona'nın Messi ve Villa'nın golleriyle 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



La Liga Şampiyonu Barcelona ile Kral Kupası Şampiyonu Real Madrid, bu kez İspanya Süper Kupası ilk maçında karşı karşıya geldi. 147 ülkede canlı yayınlanan ve sezonun ilk El Clasico'su olma özelliği taşıyan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Madrid ekibinin sahası Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan ve Kanal D'den naklen yayınlanan karşılaşmada Katalan ekibinin gollerini David Villa ve Lionel Messi kaydederken, eflatun-beyazlı ekibin golleri Mesut Özil ve Xabi Alonso'dan geldi.



Fernando Vitienes'in yönettiği mücadeleye ev sahibi ekip Real Madrid etkili başladı. 13. dakikada Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Karim Benzema'nın pasında topla buluştu. Victor Valdes'le karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, topu sol ayağıyla sağ köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi.



Müsabakanın 36. dakikasında Lionel Messi, sol kanatta ilerleyen takım arkadaşı David Villa'yı topla buluşturdu. İspanyol golcü, ceza sahasının sol çaprazından sağ ayağıyla vurdu ve harika bir golle maça eşitlik getirdi.



Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında yaptığı presle Real Madrid ceza sahasının dışında topu kazanan Messi, sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve Katalan devini 2-1 üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.



Maçın ikinci yarısına Real Madrid etkili başladı. Dakika 53'te Pepe'nin pasında topla buluşan Xabi Alonso maça eşitlik getirdi. Zevkli müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Müsabakada, temsilcilerimiz Nuri Şahin ve Hamit Altıntop, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. İspanya Süper Kupası'na sahip olacak takımın belli olacağı rövanş karşılaşması 17 Ağustos tarihinde, TSİ gece 00.00'da Nou Camp'ta oynanacak.

