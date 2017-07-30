El Clasico tarihinde 26 sene sonra bir ilk; gollü maçta gülen Barcelona!

1991'den bu yana hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmeyen Barcelona ve Real Madrid, dün gece TSİ 03.05'te Miami'de kozlarını paylaştı. Özel bir turnuva olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası final maçında El Clasico'nun ve özel turnuva kupasının kazananı Messi, Rakitic ve Pique'nin golleriyle Barcelona oldu.

Katalanlar maçı golle açtı. 3. dakikada taraflı-tarafsız tüm sporseverlerin hayranlıkla izlediği Lionel Messi, ceza sahasına 'Messi gibi' girerek klas bir vuruşla tamamladı: 1-0.

Golü erken bulan Barça, 'Kralın Takımı'na acımasız davrandı. Düdükten 3 dakika sonra gelen golün şokunu atlatamayan Madrid, 8. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Uruguaylı golcü Suarez'in bıraktığı topu ceza yayından Ivan Rakitic net bir vuruşla tamamladı: 2-0.

Son La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Madrid kolay pes etmedi. Maçta kaldığı süre boyunca Eflatunlar'da fark yaratan Mateo Kovacic, 14. dakikada ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1.

36'da Barça'nın sol beki Jordi Alba'yı yerlere yatırarak golünü atan Asensio, durumu eşitledi ve ilk yarının skorunu tayin etti: 2-2.

İlk yarıda golleri erken bulan Katalanlar, ikinci devrede de perdeyi erken açtı. Barça'nın 50. dakikada bulduğu frikiği Neymar kullandı, defansın amatörce hatasını affetmeyen Pique, bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-2.

Seyir keyfi oldukça yüksek olan maçta, Barcelona adına Messi üst düzey bir performans sergilerken, Real Madrid'de de Kovacic ve Asensio dikkati çeken isimler oldu.

La Liga son şampiyonu Real Madrid ve İspanya Kupası'nın son sahibi Barcelona, İspanya Süper Kupası için 13 Ağustos'ta Nou Camp'ta, 16 Ağustos'ta Santiago Bernabau'da karşı karşıya gelecek.