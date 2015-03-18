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Spor

El Clasico öncesinde 'Luis Suarez rakibini ısırır mı?' bahsi

Suarez daha önce iki maçta rakiplerini ısırarak ceza almıştı

18 Mart 2015 21:10

İspanya'da bir bahis şirketi, hafta sonu Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak olan El Clasico karşılaşmasında “Barcalı Luis Suarez Real Madrid'li Pepe'yi 90 dakika içinde ısıracak mı? Isırmayacak mı?” bahsi açtı. Oran 1 Euro'ya karşılık 21 Euro olarak belirlendi.

Pyckio adlı bahis şirketi ayrıca Suarez Pepe'yi ısıracak iddiasını oynayanlar arasında kura sonucu iki kişiyi Yeni Zelanda'ya gönderecek. Bahis şirketinin yöneticilerinden Daniel Mateos, iddianın tutma olasılıklarına göre oluşan bir oyun olduğuna dikkat çekerek "geçmişte bu olay yaşandı ve tekrarlandı sporseverler neden buna para yatırmasın" ifadelerini kullandı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Mateos, El Clasico karşılaşmasında Carvajal'ın Barcelona'ya iki gol atma olasılığının Suarez'in Pepe'yi ısırması olayından daha zor olduğuna dikkat çekti.

Luis Suarez daha önce Liverpool'da oynarken Chelsea'li rakibi Branislav Ivanovic'i ve Uruguay formasıyla çıktığı Dünya Kupası'nda İtalya'dan Giorgio Chiellini'yi ısırmıştı.

Chiellini'yi ısırmasının ardından 4 ay futboldan uzaklaştırma cezası alan Suarez, Barcelona'ya transfer olduğu halde haftalarca forma giyememişti.

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