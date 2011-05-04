-EL CLASİCO GÜNLERİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Futbol dünyasının merakla beklediği, son 17 günde 4 kez oynanan Real Madrid-Barcelona maçlarının sonuncusu dün Barcelona'nın sahası Nou Camp'da 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Lig ve Kral Kupası finali için 4 günde 2 kez karşılaşacak iki takım, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde eşleşince, futbolseverler 17 günde 4 kez El Clasico (klasik) olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı izleme fırsatı buldu. İki takım da bu 4 maçta 1 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. Barcelona ve Real Madrid, son 17 günde ilk kez İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Madrid'de karşılaştı. 32. haftada 17 Nisan'da oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla lider Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Lig maçından 3 gün sonra 20 Nisan'da Valencia'da oynanan Kral Kupası finalinde gülen taraf Real Madrid oldu. Real Madrid, 90 dakikası golsüz sonuçlanan maçı, Cristiano Ronaldo'nun 103. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı ve kupayı 18 yıl sonra müzesine götürdü. İki takım 27 Nisan ve 3 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştılar. İlk maçı Madrid'de Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazanan Barcelona, dünkü maçta da evinde 1-1 berabere kaldı ve kupada finale yükselen taraf oldu. İki takımın ligin ilk yarısında Barcelona'da 29 Kasım'da oynadıkları maçta Barcelona rakibini 5-0 yenmişti.