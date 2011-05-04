T24 LogoT24 Logo
Spor

EL CLASİCO GÜNLERİ SONA ERDİ ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 19:47

-EL CLASİCO GÜNLERİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Futbol dünyasının merakla beklediği, son 17 günde 4 kez oynanan Real Madrid-Barcelona maçlarının sonuncusu dün Barcelona'nın sahası Nou Camp'da 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Lig ve Kral Kupası finali için 4 günde 2 kez karşılaşacak iki takım, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde eşleşince, futbolseverler 17 günde 4 kez El Clasico (klasik) olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçı izleme fırsatı buldu. İki takım da bu 4 maçta 1 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti.  Barcelona ve Real Madrid, son 17 günde ilk kez İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Madrid'de karşılaştı. 32. haftada 17 Nisan'da oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla lider Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Lig maçından 3 gün sonra 20 Nisan'da Valencia'da oynanan Kral Kupası finalinde gülen taraf Real Madrid oldu. Real Madrid, 90 dakikası golsüz sonuçlanan maçı, Cristiano Ronaldo'nun 103. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı ve kupayı 18 yıl sonra müzesine götürdü.  İki takım 27 Nisan ve 3 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştılar. İlk maçı Madrid'de Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazanan Barcelona, dünkü maçta da evinde 1-1 berabere kaldı ve kupada finale yükselen taraf oldu. İki takımın ligin ilk yarısında Barcelona'da 29 Kasım'da oynadıkları maçta Barcelona rakibini 5-0 yenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24