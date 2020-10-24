El Clasico'da kazanan Real Madrid

La Liga'nın 6. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da Katalan devine konuk olan Real Madrid, Valverde, Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.

Camp Nou'da oynanan mücadele ilk gol 5. dakikada geldi. Benzema'nın ara pasında ceza sahasına giren Federico Valverde topu filelere göndermeyi başardı. Bu gole 3 dakika sonra Katalanlar cevap verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Jordi Alba'nın pasını Ansu Fati ağlara göndererek skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.