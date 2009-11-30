El Clasico Barça'nın oldu

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İbrahimovic yedek başladı

Benzema ve Raul yedek, Ronaldo oyundan alındı

Kırmızı kartlar!

İki takım bu kadrolarla mücadele etti

İlk yarıdan dakikalar

İkinci yarıdan dakikalar

NTVSpor'dan Ahmet Sivaslı'nın haberine göre El Clasico'dan çıkan ekip ev sahibi Barcelona oldu. Geçen hafta Bilbao deplasmanından beraberlikle dönerek liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona 1-0'lık galibiyetle liderlik koltuğunu da geri aldı.El Clasico'da son yıllarda Real Madrid'in üstünlüğüne karşın geçtiğimiz sezon Real Madrid'i 2-0 ve 6-2'lik skorlarla geçen ve Madrid ekibine şans tanımayan Barça son yarım saatini 10 kişi oynadığı maçtan 1-0'lık skorla ayrılarak galibiyet geleneğini sürdürdü.Sakatlığından dolayı oyuna yedek başlayan ve 51.dakikada Henry'nin yerine oyuna giren Zlatan Ibrahimovic maçın adamı oldu. Oyuna girdikten hemen 5 dakika sonra Alves'in ortasına gelişine iyi dokunan İsveçli isim Barca'yı galibiyete taşıdı. Real Madrid'de 6 futbolcu sarı kart görürken bunları 3'ü Messi'yi durdurmak için yapılan faullerden geldi. Madrid ekibinde 90.dakikada Diarra kırmızı kartla oyundan atıldı.Karşılaşmanın ilk yarısında Real Madrid üstünlüğü vardı. Barcelona'ya nazaran daha tehlikeli ataklar geliştiren Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ve Marcelo önemli ataklardan yararlanamadılar. Victor Valdes Ronaldo'nun şutunu harika kurtarırken diğer tarafta Iker Casillas da yerinde hamlelerle Barcalı forvetelere şans tanımadı. İlk yarıda Messi ve Cristiano Ronaldo adeta sahada yokları oynadı. İlk yarı golsüz sona ererken hakem 2 Real Madridli futbolcuya da sarı kart gösterdi.İkinci yarıda tam bir futbol resitalı yaşandı ilk yarıya nazaran. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı, Messi'nin hareketlendiği, Ibrahimovic ve Benzema'nın sahaya sürüldüğü ikinci yarıya bir de kırmızı kart eklenince oyunun rengi bir anda değişti. Ibrahimovic'in golüyle Real Madrid daha fazla görünmeye başladı Valdes'in kalesinde. Benzema ve Raul ile Barca kalesinde etkili olmaya çalışan Real Madrid son hamlelerde etkili olamayınca gol üretemedi. Maç 1-0 Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi.Barcelona'nın İsveçli yıldızı zlatan İnrahimovic maça yedek başladı. Sakatlığı nedeniyle kadroda olup olmayacağı maç öncesinde netlik kazanmayan Ibrahimovic'i Guardiola kadroya aldı fakat ilk 11'de şans tanımadı. Sakatlıktan kurtulan Yaya Toure ve Rafael Marquez kadroda yer aldılar. Guardiola bu futbolculara ilk 11'de şans vermedi.Guardiola hücum hattında beklemediklerini bulamayınca Henry'nin yerine 51.dakikada Ibrahimovic'i saha sürdü.Pellegrini Raul ve Benzema'ya ilk 11'de şans vermedi. Kaka ve sakatlıktan kurtulan Cristiano Ronaldo Pellegrini'nin en önemli gol silahlarını oluşturdu. Pellegrini Benzema'ya son 25 dakikada sahaya sürdü. Sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmadığı gözlenen Cristiano Ronaldo'nun yerine Benzema oyuna girdi. Yaşlı kurt Raul ise beraberliği yakalama adına son 15 dakikada oyuna dahil edildi.Barcelona'da Sergio Busquets son yarım saatte takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıdan bir sarı kartı olan Busquets topa elle müdahale edince kırmızı kartla oyundan atıldı. 90.dakikada ise oyundan atılan isim Lassana Diarra oldu. Xavi'ye faul yapan Diarra takımını 10 kişi bıraktı.Victor Valdes, Daniel Alves, Pique, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi, Keita, Iniesta, Messi, HenryR. Márquez, J. Pinto, Z. Ibrahimovic, D. Chygrynskiy, Y. Touré, Maxwell, PedroCasillas, Sergio Ramos, Pepe, Albiol, Arbeloa, Diarra, Xabi Alonso, Higuain, Marcelo, Kaka, Cristiano RonaldoJ. Dudek, K. Benzema, E. Garay, R. Drenthe, Raúl, M. Diarra, E. Granero7.dakikada sağ kanattan Cristiano Ronaldo Barcelona kalesine yüklendi. Ortasında top bir anda Marcello'nun önünde kaldı. Ceza sahasının dışından Marcelo gelişine sert vurdu. Top bir hayli farkla auta gitti.12. dakikada Real Madrid serbest vuruş kazanınca taraftarlar Ronaldo'nun haria şutunu bekledi. Topun başına geçen ve klasik duruşunu gösteren Portekizli vuruşun frikiği barajdan döndü. Bu frikikte Ronaldo, Barcalı barajın topa elle temas ettiği yönünde hakeme itirazda bulundu.14. dakikada Inıesta'nın ara pasında hareketlenen Xavi'den önce kaleci Casillas kalesini erken terk ederek topa hakim oldu.20.dakikada maçın ilk önemli atağı yaşandı. Kaka sağ çaprazdan harika geldi. Rakiplerinden sıyrılan Kaka bomboş durumda olan Cristiano Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'nun vuruşunu kaleci Victor Valdes kurtardı. Maçın ilk atağı Real Madrid'den geldi. Aynı dakika içerisinde yine atılan ara pasında kaleci Victor Valdes kalesini terk edip gol pozisyonunu önledi.26. dakikada yine Real Madrid bir atak yakaladı. Sağ çaprazda kendini unutturan Marcelo kaleyi yoklamak istedi. Araya son anda Puyol girdi. Tecrübeli futbolcu mutlak bir gol şansını engelledi.34. dakikada Messi'ye faul yapan Arbeloa sarı kartla cezalandırıldı.37.dakikada açısını kaybeden Thierry Henry ortayla karışık bir şut gönderdi. Iker Casillas zor durumda son anda topu kornere gönderdi.38.dakikada ise yine Casillas sahneye çıktı. Soldan ortalanan topa son anda uzanarak kontrol etmeyi başardı İspanyol kaleci.41. dakikada topa elle müdahale eden Real Madridli Albiol sarı kartı gördü.48. dakikada Yine Messi, yine sarı kart. Messi'ye faul yapan Lassana Diarra sarı kartı gören isim oldu Real Madrid'de...51.dakikada Cristiano Ronaldo bu kez sarı kartı gösterten isimdi. Portekiliye faul yapan Sergio Busquets sarı kartı gören isim oldu Barcelona'da...52.dakikada sakatlıktan kurtulan İbrahimovic'i sahaya sürdü Guardiola. Çıkan isim ise Fransız Thierry Henry'ydi.54.dakikada yine Real Madrid bir pozisyon daha yakaladı. Higuain sağ çaprazda ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrıldı, tam kaleyi görecekti ki yine o geldi. Yine Puyol ilk yarıda olduğu gibi yerinde bir müdahaleyle gol şansı tanımadı Higuain'e...56. dakikada oyuna sonradan giren Ibrahimovic sahneye çıktı. Sağ kanattan Alves'in yaptığı ortaya arka direkte gelişine vuran İsveçli golcü Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.62. dakikada Barcelona'dan Sergio Busquets kırmızı kartla oyundan atıldı. Cristiano Ronaldo'ya faul yaparak ilk kartını alan Busquets 62.dakikada topa elle dokununca kırmızı kartla oyundan atıldı.66. dakikada Ronaldo sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselerek vurdu. Top auta gitti. Bu pozisyonun hemen ardından Ronaldo oyundan alınırken yerine Benzema girdi.Yine Messi, yine sarı kart. Messi'ye faul yapan isim bu kez Pepe'ydi.74.dakikada Pellegrini Arbeloa'yı çıkartarak yerine yaşlı kurt Raul'u oyuna soktu.76. dakikada Xavi'nin ara pasına hareketlenen Abidal'in çapraazdan sert vuruşu az farkla auta gitti.79. dakikada Puyol'a sert bir faul yapan Marcelo sarı kartla cezalandırıldı.89.dakikada Messi inanılmaz bir gol pozisyonu kaçırdı. Alves'in harika pasında topla buuşan ve Casillas ile karşı karşıya kalan Messi'nin vuruşunu Iker Casillas harika kurtardı.90.dakikada Xavi'ye çok sert bir faul yapan Lassana Diarra kırmızı kartla oyundan atıldı.