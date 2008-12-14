El Clasico Barca'nın

BARCELONA İSTATİSTİKLER REAL MADRİD 65% Topla oynama 35% 19 Şut 6 8 Kaleyi bulan şut 3 2 Kurtarış 4 11 Korner 4 19 Yaptığı faul 13 3 Ofsayt 2 3 Sarı kart 5 442 İsabetli pas 171 44 İsabetsiz pas 33

Camp Nou'da tamamen dolu tribünler önünde oynanan ve hakem Luis Medina Cantalejo'nun yönettiği El Clasico'ya ev sahibi ekip hızlı başlarken, Messi ve Yaya Toure ile pozisyonlar üretti. Hızlı akınlarla rakibini avlamak isteyen Real Madrid ise Drenthe ve Higuain ile yakaladığı fırsatları harcayınca devre golsüz geçildi.İkinci yarının ilk bölümü orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, 65'ten sonra Barcelona'nın baskısı gözüktü. 69. dakikada Salgado'nun ceza sahası içinde Busquet'yi düşürmesi sonucu penaltı kazanan Katalan ekibi, Eto'o'nun topu Casillas'a nişanlamasıyla öne geçme şansını kullanamadı.Real Madrid'in İspanyol kalecisi, 72'de Eto'o ve Messi'nin üst üste vuruşlarında da kalesini başarıyla korurken, 83. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Eto'o'nun altı pas içinde dokunuşuna engel olamadı:1-0.Maçın skorunu belirleyen gol ise 90. dakikada Lionel Messi'den geldi ve Arjantinli yıldız Barcelona'nın derbiden 2-0 galip ayrıldığını ilan eden golü attı.Ezeli rakibi karşısında 6 maç sonra kazanan Barcelona, bu sezon sahasında oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini aldı. Ezeli rekabetteki galibiyet sayısını 58'e, ligde bu sezon son 13 maçtaki galibiyet sayısını da 12'ye yükselten Barca, puanını 38'e çıkararak liderliğini korudu.Biri geçen yıl olmak üzere son 24 yılda sadece 2 kez galip çıktığı Camp Nou'dan bir kez daha boynu bükük ayrılan Real Madrid ise, yeni teknik direktörü Juande Ramos'la çıktığı ilk lig maçını da kaybetti. Son 5 maçta 4. kez puan alamayan başkent ekibi, 26 puanda kalarak 15. hafta itibariyle ezeli rakibinin 12 puan gerisine düştü.