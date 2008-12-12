El Clasico ateşten gömlek

Katalanların milli takım olarak gördükleri Barcelona ile Franco tarafından desteklendiği için ‘kralın takımı’ olarak adlandırılan Real Madrid arasında oynanan ve tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği El Classico için geri sayım başladı. Cumartesi akşamı oynanacak olan El Classico’nun önemini bir kat daha arttıran gelişme ise, Real Madrid'in Bernabeu'da beyaz mendillerle protesto edilen Schuster'in Nou Camp'ta "galip gelmek imkansız" demeciydi.. Sonrasını biliyoruz, Schuster görevinden alındı ve İspanyol tyeknik adam Ramos takımın başına getirildi...Ramos ilk maçını Devler Ligi'nde oynadı ve Raul'un özel solo performansıyla ilk galibiyetini de aldı. Şimdi ikinci maçı Barca'ya karşı hem de Nou Camp'da ve hem de Barcelona muhteşem bir ritim yakaladı. Belki hafta arasında Schaktar'a sahalarında yenildiler ama önemli eksiklikleri vardı ve tur garantisini çoktan ceplerine koymuşlardı. Guardiola belli ki El Clasico'yu düşünerek aslarını dinlendirme yoluna gitti...Haftasonu Nou Camp’da karşı karşıya gelecek olan Real Madrid için “bulunmaz Hint kumaşı” değerindeki El Classico’dan çıkartılacak galibiyet kötü gidişe ‘dur’ demek anlamına geliyor. Barcelona ise şovuna devam etme telaşında...Katalanlara göre ‘onur savaşı’ niteliği taşıyan bu maçın (Katanlar İspanya’ya demokrasinin Franco’nun ölümüyle değil, kralın ölümünden bir yıl önce oynanan ve Barcelona’nın 5-0 kazandığı Real Madrid maçıyla geldiğini düşünür) kaybedilmesi Barcelona’da çok derin tahribatlara yol açacak gibi görünüyor. Diğer taraftan milyon dolarlar harcayarak yıldız futbolcuları bünyesinde toplayan Real Madrid’in maçı kaybetmesi durumunda ise, bu sezon da ‘pas’ geçilecek ve muhtemelen Bernabeu’da beyaz mendiller bir kez daha havada uçuşacak. Tabii bu kez teknik adam için değil başkan Calderon için!...Cumartesi gecesi Nou Camp’da gösterime girecek olan “El Classico, Ateşten Gömlek”i kaçırmamanızı önerir, filmin müziklerini Manu Chao’nun yaptığını hatırlatmak isterim.El Classico’nun Nou Camp’da oynanacak olması Barcelona cephesinde en büyük avantaj olarak değerlendiriliyor. Sezon başından itibaren La Liga’da iç sahada yenilgi tatmayan Katalan ekibi, Nou Camp’da oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 2 beraberlikle toplam 23 puan elde etti.Sezon başından bu yana dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak alarak, toplam 10 puan çıkartan Real Madrid ise ligde 5. sıraya kadar geriledi.Bugün Barcelona'nın başında yer alan Guardiola, bundan 10 sene önce Barca'da forma giyerken takımında Winston Bogarde, Philip Cocu, Frank ve Ronald de Boer, Rudolfus Hesp, Patrick Kluivert, Michael Reizeger ve Boudewijn Zenden isimleri de yer alıyordu. 8 Hollandalı futbolcu vardı o dönem takımda ve teknik patron da bir Hollandalı Louis van Gaal'di.Bugün ise benzer bir tabloyu Real Madrid'de görmek mümkün. Barca teknik patronu Guardiola, bu kez Hollandalılara rakip oluyor. Real'in kadrosunda Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Royston Drenthe ve Rafael van der Vaart yer alıyor. Tabi Huntelaar'ı da saydığımız zaman 6 Hollandalı futbolcuyla Real Madrid adeta Hollanda Milli Takımı'nın iskeletini de oluşturuyor. Huntelaar ocaktan önce oynayamayacak evet, senijder da sakatlığı nedeniyle Nou Camp'ta olmayacak ama bu tabloyu Xavi'nin yorumuyla değerlendirmek hiç de fena olmayacak, "Barca ve Real Madrid tahterevalli gibi"...İspanya 1. Futbol Ligi'nin 15. haftasında yarın oynanacak olan ve "klasik" olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde İspanya'daki tüm bahis şirketleri Barcelona'yı büyük farkla favori gösteriyor.Bahis şirketleri Barcelona'ya en fazla 1'e 1.60 verirken, Real Madrid'in galibiyetine ise 1'e 6 veriliyor. İspanyol basınında yapılan yorumlarda da Barcelona'nın fark yapma ihtimali ön plana çıkartılırken, Real Madrid'in kart cezalısı olan Robben'in yanısıra sakatlığı olan diğer Hollandalı Sneijder'in de yarın forma giyemiyeceği belirtiliyor.Kazanarak şampiyonluk yarışında Real Madrid ile arasındaki farkı 12'ye çıkarmak isteyen Barcelona'nın diğer bir amacının da geçen sezon oynadığı "klasik"te Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan etmiş olmasından dolayı, sahaya çıkarken Realli futbolcuları tebrik etmek için "koridor" yaptığı imajı tarfatarlarının hafızasından silmeye çalışmak olduğu söyleniyor.Real Madrid ise arka arkaya aldığı 2 yenilgi sonrasında ligde toparlanıp, Barcelona karşısında alınacak en az 1 puanla moral bulmayı hedefliyor."Klasik" öncesinde Barcelona 35 puanla lider, Real Madrid ise 26 puanla 5. sırada yer alıyor.Real Madrid Kulübü, 30 Ekim'de Real Union de İrun ile oynanan Kral Kupası maçında şuurunu kaybederek yere düşen ve baygınlık geçiren Ruben De la Red'in sezonu kapattığını açıkladı.Kalp rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçirdiği söylenen De la Red birkaç gün sonra günlük yaşantısını normal olarak sürdürebilecek düzeye gelse de, spor yapması konusunda soru işaretlerinin netleşememesinden dolayı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamayla sezonu kapattı.Real Madrid'de, De la Red dışında ameliyat olan Van Nistelrooy ve Diarra da sezonu kapatmış bulunuyor.