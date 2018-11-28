'El Chapo' Guzman davası: Bahçesinde panterlerin gezdiği malikaneleri vardı

ABD'de 'El Chapo' (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yargılandığı davada ifade veren bir tanık, Guzman'ın yakalanmadan önceki lüks yaşamını anlattı.

Guzman'ın yakın arkadaşı ve yardımcısı olduğu belirtilen Miguel Angel Martinez, ABD'de 1990'lardaki kokain patlamasıyla El Chapo'nun gösterişli bir hayat tarzına kavuştuğunu, bahçesinde vahşi hayvanların dolaştığı malikaneler satın aldığını söyledi.

ABD'ye toplam 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmakla suçlanan Guzman, ülkesinde iki kez hapisten kaçtıktan sonra yakalanmıştı.

Geçen yıl ABD'ye iade edilen Guzman'ın New York'ta bu ay başlayan davasının dört ay sürmesi bekleniyor.

"İsviçre'ye güzellik terapisine gidiyordu"

Dünkü duruşmada ifade veren Martinez, "Her sahilde evleri, her eyalette çiftlikleri vardı. Kokain ticaretinden elde edilen paralar bu evlerde saklanıyordu" dedi.

Martinez'e göre, Sinaloa karteli sınırın altından kazılan tüneller, gizli bölmeleri olan yakıt tankerleri ve acı biber kutularıyla ABD'ye tonlarca kokain soktu.

Guzman her ay üç özel uçağını gönderip paraları topluyordu ve her uçak 10 milyon dolara kadar nakit taşıyordu. Bu paraların bir kısmı, bavullarla Meksika bankalarına götürülüyor, çalışanlara rüşvet verilerek peso'ya çevriliyordu.

Martinez, Guzman'ın Acapulco sahilindeki villasında bir hayvanat bahçesi olduğunu, küçük bir trenle burada yaşayan aslan, kaplan ve panterleri görmeye gittiğini söyledi.

"Hayatında dört-beş kadın vardı"

Guzman'ın karısının da dinleyiciler arasında bulunduğu duruşmada Martinez, "El Chapo'nun hayatında dört beş kadın vardı. Hepsine para ödüyorduk" dedi.

Martinez ayrıca, çocukluğu yoksulluk içinde geçen Guzman'ın büyük bir servete kavuştuktan sonra "gençlik terapisi için" sık sık Macau ve İsviçre'ye gittiğini anlattı.

Miguel Angel Martinez'e göre, Guzman'ın kurduğu düzen, rakip kartelle girdiği savaşla bozulmaya başladı. Bu kartel, Guzman'ı vurmak için Guadalajara'ya adamlarını gönderdi.

Ancak bu kişiler Guzman yerine bir Katolik kardinali öldürdü. Halkın büyüyen öfkesi sonucu Guzman'ı bulmaya yönelik operasyonlara hız verildi ve El Chapo, El Salvador'a kaçma planları yaparken yakalandı.