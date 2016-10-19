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Dünya

'El Chapo' davasının hâkimine suikast

Ünlü uyuşturucu karteli Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın davasına bakan hakim Bermudez'in yürüyüş yaparken, kafasının arkasından vurularak öldürüldüğü belirtildi

19 Ekim 2016 22:00

Meksika, pazartesi günü gerçekleştirilen bir suikastle sarsıldı. Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın ABD'ye iade dosyasına bakan hakim Vicente Antonio Bermudez Zacarias, evinin yakınlarında öldürüldü.

Habertürk'ün haberine göre Metepec'te gerçekleştirilen cinayatle ilgili Toluca Mahkemesi bir açıklama yaparken, Bermudez'in evinin yakınlarında yürüyüş yaparken, kafasının arkasından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

 

İade askıda

 

Bermudez, Meksika'da işkence gördüğünü iddia ederek ABD'ye iadesinin hızlandırılmasını isteyen El Chapo'nun ABD'ye iadesini askıya almıştı.

Daha önce tutulduğu yüksek korunaklı hapishaneden iki kez kaçan Guzman, Ocak 2016'da yakalanıp yeniden yüksek korunaklı hapishaneye konulurken, Mayıs ayında ABD sınırına yakın bir hapishaneye transfer edilmişti.

Forbes dergisi Guzman'ı bir milyar dolara yakın mal varlığıyla dünyanın en zenginleri listesinde göstermişti.

 

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