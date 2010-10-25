El Cezire'nin Türkçe kanalı yayına hazırlanıyor

T24 - Merkezi Katar'da bulunan El Cezire, Türkçe kanal hazırlıklarına resmen start verdi. Geçen yıl haber kanalı TV Net'i satın alan El Cezire Türk'ün Genel Yayın Yönetmenliği'ne deneyimli bir haberci getirildi.







Arapçada "ada" anlamına gelen ve merkezi Katar’da bulunan El Cezire, Türkçe kanal hazırlıklarına resmen start verdi. Geçen yıl haber kanalı TV Net’i satın alan El Cezire, birkaç ay içinde El Cezire Türk olarak yayında olacak. Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği’ne deneyimli bir haberci olan Gürkan Zengin getirildi.

Zengin’in geçen ay El Cezire’nin merkezinin bulunduğu Katar’ın Doha kentine giderek yönetimle masaya oturduğu ve neler yapabileceğine ilişkin kalın bir dosyayı sunduğu öğrenildi.

Medyaradar’ın edindiği bilgiye göre El Cezire yönetimi Gürkan Zengin’den kanalın uluslararası yayın çizgisi ve prensiplerinden sapmadan Türkçe versiyonunu hazırlamasını istedi. Buna da aynen uymasını talep etti. Gürkan Zengin’in İstanbul’a döner dönmez CNN Türk’te çalıştığı dönemde birlikte hareket ettiği isimlerle bir araya gelerek kadro oluşturma çalışmalarına hızla başladığı öğrenildi.



Gürkan Zengin kimdir?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Meslek hayatına Ankara’da TRT Haber Merkezi’nde yaptığı stajla adım atan Zengin, 10 yıl süreyle çeşitli televizyonların Ankara bürolarında muhabirlik, editörlük ve haber müdürlüğü yaptı. 2000 yılında İstanbul’a yerleşip CNN Türk’te çalışmaya başladı. Bu kanalda 10 yıl boyunca Editör programını hazırlayıp sundu. 2006 sonundan itibaren iki yıl CNN Türk’ün haber koordinatörlüğünü yürüttü. 2009 Ekim ayından Mayıs 2010’a kadar Kanal 24’te Editör ve Küresel Oyun isimli programları hazırlayıp sundu.

Zengin ilkbaharın son günlerinde AK Partinin kayıtsız şartsız destekçisi olan 24 kanalında Kürt sorununu ele aldığı bir programa AK Parti hükümetine ve Başbakan Erdoğan’a sert muhalifliğiyle bilinen yazar Altan Tan’ı konuk etmiş, Tan hükümeti ağır sözlerle eleştirmişti. Kanal yönetimi bu olay üzerine Gürkan Zengin’den programlarına çıkartacağı konuklarla ilgili önceden bilgilendirme yapmasını istemiş, Zengin de reddedince kanalla olan anlaşmasını fesih etmişti.



El Cezire'nin tarihçesi

El Cezire ilk olarak yalnızca Arap dünyasına ilişkin güncel haberlerle yayına başlamış uluslar arası üne sahip bir haber kanalı. Bünyesinde birçok tematik kanal da bulunuyor.

Kanal, yaptığı yayınlarla ve özellikle El Kaide lideri Usame Bin Ladin in video görüntülerini ve yaptığı açıklamayı yayınlayarak özellikle 2001 yılında ABD’nin ikiz kulelerine yapılan 11 Eylül saldırılarının ardından dünya çapında dikkat çekmişti.

El Cezire ilk olarak Katar Emiri’nin yapmış olduğu 150 milyon dolarlık mali bir destekle 1996’da kurulmuştu. 1996 Nisan ayında BBC World’ün Suudi Arabistan merkezli Arapça yayın yapan kanalı 2 yıl yayın yaptıktan sonra kapanmış, kanal çalışanlarının çoğu da El-Cezire’ye geçmişti. 1996 yılının sonlarına doğru El Cezire yayına başlamıştı.



El-Cezire’nin uydu aracılığıyla Orta Doğu’da izlenebiliyor olması bölgedeki medya tablosunu da değiştirdi. El Cezire yayına başlamadan önce Orta Doğu’da devletin sansürlediği televizyon kanalları dışındaki kanallar izlenemiyorken, El Cezire’nin yayına başlamasıyla birlikte televizyon dünyasına ifade özgürlüğü açısından yenilikler gelmiş; kanal, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Lübnan-Suriye ilişkileri de dahil olmak üzere bu ülkelere ilişkin tartışmalı görüşleri ekrana taşıdı.

El Cezire’nin Orta Doğu daki siyasi anlamda bağımsız yayın yapan tek kanal olduğu savunulmakta. 2000-2001’deki Lübnan iç savaşı üzerine hazırlanan belgesel izlenirliğini arttırdı.

Kanal asıl atılımını El Kaide liderlerinin açıklamalarını yayınladıktan sonra gerçekleştirdi.

Katar Emiri’nin başlangıçta yapmış olduğu 150 milyon dolarlık mali desteğin ardından El Cezire 2001 yılından itibaren reklam alarak kendine gelir sağlamayı amaçladı. Ancak bu girişim başarısız olunca, Katar Emiri her yıl kanala mali destek sağlamayı kabul etti. Kanalın belli başlı gelir kaynakları arasında reklamlar, abonelik ücretleri, diğer şirketlerle yapılan yayın anlaşmalarının yanı sıra satılan görüntüler ve haber paketleri yer alıyor.





