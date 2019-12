-EL CEZİRE'NİN GÖZALTINA ALINAN MUHABİRLERİ SERBEST DOHA (A.A) - 31.01.2011 - Mısır'da gözaltına alınan El Cezire televizyonunun muhabirleri serbest bırakıldı. Mısırlı yetkililerin Kahire bürosunu kapattıkları merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonu, kuruluşun İngilizce yayın servisi için çalışan 6 muhabirinin gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığını, ancak kameralarına el konulduğunu duyurdu. El Cezire'nin 6 muhabiri Kahire'deki otellerinde gözaltına alınmıştı. Kanalın bir sözcüsü, muhabirlerin Avustralya, Portekiz ve İngiliz vatandaşı olduğunu söylemişti. Reuters haber ajansı, daha önce 5 gazetecinin Kahire'de gözaltına alındığını aktarmıştı. Öte yandan devlet televizyonu, Mısır'da demiryolu trafiğinin, dolayısıyla tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Devlet televizyonu, tren seferlerinin durdurulduğunu duyurdu. Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanında kamp kuran göstericiler bugün için genel grev çağrısında bulunmuştu. Mübarek'in 30 yıllık yönetimine karşı gösteriler yedinci gününe girerken, muhalefet yarın için 1 milyon kişilik protesto gösterisi çağrısında bulunmuştu. -İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA MAHMUD VAGDİ GETİRİLDİ Önü alınamayan protesto gösterileri nedeniyle hükümette kan değişikliğine giden Mısır'da yeni hükümette içişleri bakanlığına emekli polis Mahmud Vagdi getirildi. Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin Tantavi'nin bu görevinin yanı sıra başbakan yardımcılığını üstlendiği yeni kabinede, dışişleri bakanı Ahmed Ebul Geyt de yerini korudu. Samir Muhammed Rıdvan'ın maliye bakanlığına atandığı hükümette, Semiha Fevzi İbrahim ticaret bakanı, Cabir Asfur ise 25 yıldır görevde olan Faruk Hüsnü yerine kültür bakanı olarak görevlendirildi. Kahire'nin cezai soruşturma departmanı eski başkanı Mahmud Vagdi'ye ise hükümette içişleri bakanı olarak görev verildi. -ESKİ TEKNOLOJİ İNTERNET YASAĞINI AŞMAYA YARDIMCI Mısır'da göstericiler, uygulanan internet yasağını aşmak için faks makinesi, amatör radyo ve dial-up (çevirmeli) modem gibi eski teknolojileri kullanıyorlar. Ülkede 27 Ocaktan beri hükümetin emriyle internet ve mobil telefon ağının bir kısmı kesik bulunurken, eski teknolojiler internet eylemcilerinin ve protestocuların yasağı delmelerini, bilgileri iletişim kontrolüne takılmadan iletmelerini sağlıyor. Dial-up modemler, Mısırlılar'n yeniden çevrimiçi olmaları için en popüler yöntemlerden biri. "We Re-Build", "Telecomix" ve diğer internet eylemci grupları, bu eski teknoloji modemleri uluslararası numaralarla birbirine bağlayarak veri iletmeyi başarıyor ve dial-up numaraları da Twitter mesajlarında iletiliyor. Fransa, ABD, İsveç, İspanya ve birçok ülkeden destekçi, protestocuların aralarında bilgi alışverişini sağlamaları için uluslararası telefon aramalarını kabul ederek modem havuzu oluşturuyor ve hatta birçoğu Mısırlıların birbirlerine bağlanmaları için ücreti de kendisi ödüyor. Mısır'da az sayıdaki iç hat ile modem bağlantısı kurmak için uluslararası arama yapılırken, Manalaa adlı blog da cep telefonu, bluetooth ve dizüstü bilgisayarlar kullanarak nasıl dial-up arama yapılabileceği konusunda bilgi veriyor. Blogda bu uluslararası aramanın "pahalı" olabileceği uyarısında bulunulurken, "acil iletişim" için bunun yeterli olduğu belirtiliyor. Avrupa'da izlenmeyen internet erişimi için kampanya yürüten "We Re-Build", ayrıca bazı amatör radyo frekanslarının da kullanıldığını ve ses ya da mors alfabesiyle mesaj iletilebildiğini haber veriyor. Faks makineleri de Mısır içinde iletişim kurmak isteyen ve internete erişimin nasıl sağlanabileceği konusunda bilgi vermek isteyen çevrimiçi eylemciler ve diğerleri tarafından kullanılıyor. Yetkililerin, mobil telefon hizmeti sağlayan şirketlerin bazı bölgelerde hizmetlerini durdurmaları emrini vermelerinin ardından, bu engeli aşmak için protestocular, hafta sonu boyunca alternatif bir mesaj merkezi oluşturdular. Ülkedeki birçok kişi de Twitter'daki engellemeyi aşmak için resmi web sitesi yerine, üçüncü taraf güncelleme programı kullanarak mesaj alıp göndermeyi başardığını anlattı. -MISIR'DAKİ HOLLANDALI TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR Rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği Mısır'da bulunan yaklaşık 4000 Hollandalı turist ülkelerine dönmeye başladı. Hafta sonu Mısır'a giden farklı havayollarına ait uçakların, daha çok Hurgada ve Şarm El Şeyh kentlerinde bulunan binlerce turisti bugün geri getirdiği bildirildi. Schiphol havaalanına inen turistleri yakınları karşıladı. NOS televizyonuna konuşan turistler, sokak gösterilerinden büyük oranda medya sayesinde haberdar olduklarını söylediler. Konakladıkları otelde ve turizm bölgesinde bir hareketliliğin olmadığını belirten turistlerden biri, "Kaldığımız şehirde hiçbir şey yoktu. Dükkanlar açıktı, taksiler çalışıyordu. Sokaklarda herhangi bir hareketlilik yoktu" dedi. Hollanda Dışişleri Bakanlığının Mısır'a gidilmemesi yönündeki tavsiyesinden sonra turizm şirketleri dün yaptıkları açıklamada, turistleri geri getireceklerini açıklamışlardı. Mısır'da ikamet eden Hollandalı sayısının ise yaklaşık 5000 olduğu belirtiliyor. -MISIR'DAKİ OLAYLAR, LONDRA BORSASINI ETKİLİYOR Mısır'da yaşanan olaylar ve karışıklık, Londra borsasını olumsuz etkiliyor. FTSE 100 endeksi bu sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 1'lik düşüşle açıldı, endeks geçen haftayı da yüzde 1,4 düşüşle kapatmıştı. Özellikle seyahat acentelerinin ve petrol şirketlerinin borsadaki hisselerinin olumsuz etkilendiğine dikkat çekiliyor. Tur operatörü TUI Travel firması ile British Airways ve Iberia'nın ortaklığından oluşan "International Consolidated Airlines" grubunun hisselerinin yüzde 2,8, Thomas Cook seyahat acentesinin hissesinin ise yüzde 5,4 düştüğü belirtiliyor. -KUM HEYKEL FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ Global Design Art Works tarafından mart ayında Mısır'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kum Heykel Festivali'nin iptal edildiği bildirildi. Global Design Art Works Yöneticisi ve Uluslararası Kum Heykel Festivali Direktörü Cem Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'daki gelişmelerin ardından ülkede turizm sektörünün büyük zarar gördüğünü belirtti. Mart ayında Mısır'da düzenlenmesi planlanan festivali, yaşanan gelişmelerin ardından iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Cem Karaca, heykelleri yapacak sanatçıların da can güvenliği endişesiyle Mısır'a gitmek istemediklerini açıkladı. Uluslararası Kum Heykel Festivali'nin bu yıl mayıs ayında Antalya'da düzenleneceğini belirten Karaca, şunları kaydetti: ''Mısır'da turizm yatırımları olan ve etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen firma yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonucu, festival projesini bir süre dondurma kararı aldık. Böyle bir projeye imza atan ve kültür sanat alanında Türkiye'nin adını bu tür etkinliklerle dünyaya duyurma adına bu karardan ötürü büyük üzüntü duyuyoruz. Ancak bugün içinde bulunulan şartlar bize bu kararı aldırdı. Yaşanan belirsizlik ortamının tamamen ortadan kalkması ve normal sürece girilmesi halinde iptal kararını tekrar gözden geçirebiliriz.'' -MÜBAREK'E PERES DESTEĞİ İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Ortadoğu'da barışı muhafaza ettiği için Mübarek'e müteşekkir olduklarını söyledi. Peres, Kudüs'te, yeni atanan bazı büyükelçilerin güven mektuplarının kabulünde yaptığı konuşmada, Mısır'da radikal dini muhalefetin yükselme eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Biz daima Cumhurbaşkanı (Hüsnü) Mübarek'e büyük saygı duyduk ve duyuyoruz. Yaptığı her şey doğrudur diyemeyiz, ama yaptığı bir şey var ki bunun için ona müteşekkiriz. Ortadoğu'da barışı ve istikrarı muhafaza etti" dedi. -"MÜBAREK'İN GİTMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK" İngiltere'nin başkenti Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'un Ortadoğu uzmanı Rime Allaf, yaptığı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in gitmekten başka seçeneği olmadığını" savundu. "Mübarek artık bitti" diye konuşan Allaf, bu ülkenin geleceğinin Batıdan bağımsız düşünülemeyeceği görüşünü dile getirdi. ABD ve İsrail'in artık Mübarek'e ihtiyacı olmadığını söyleyen Allaf, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanan Ömer Süleyman'ın Mübarek'in yerine geçmesi ihtimalinin ABD ve İsrail'in işine yarayacağını ifade etti. Bununla birlikte "Süleyman'ın Mübarek'ten farklı olmadığını" kaydeden Allaf, bu ülkedeki olayların halkın ne istediğini ortaya koyduğunu, "ancak ABD ve İsrail'in Mısır halkının istediğini göz ardı ettiğini" belirtti. Allaf, Süleyman'ın Cumhurbaşkanı olması durumunda ülkedeki protestoların sona ermeyeceğine dikkati çekerek, "ABD Mısır'a karıştığı müddetçe daha fazla kargaşa çıkar" dedi. İngiltere ve AB'nin ise ABD'den farklı hareket etmesini beklemediğini bildiren Allaf, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mübarek kendisini Arap dünyasının ve bölgenin lideri görüyordu. Ancak artık Türkiye de, Suriye de, Katar da bölgenin liderleri. Türkiye, Müslüman bir ülkede demokrasinin nasıl işlediğini göstermek açısından önemli bir ülke, bölgedeki örnek modellerden biri." -"BATI MÜSLÜMAN KARDEŞLER'E İZİN VERMEZ"- İngiltere'deki Müslümanların görüşlerinin yansıtıldığı, ayda bir İngilizce yayımlanan "The Muslim News" gazetesinin editörü Ahmed Versi de Mısır'da Batı karşıtı bir yönetimin oluşturulabileceğine inanmıyor. Mısır'da statükonun sürdürülemeyeceğini kaydeden Versi, bu ülkedeki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler'in bir siyasi partiye dönüşmesine Batılı ülkelerin izin vermeyeceği görüşünü dile getirdi. "Yine Batının istemediği bir hükümet Mısır'da başta olmayacaktır, ama insanların bir değişiklik istedikleri ortaya çıkmış oldu" diyen Versi, Mısır'da olası yeni yönetimin Gazze'ye yardım geçişlerine müsaade etmesi gerektiğini belirtti.